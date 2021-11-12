https://tr.sputniknews.com/20211112/shgm-belarusa-gitmek-isteyen-irak-suriye-ve-yemen-vatandaslarina-bilet-satisi-yapilmayacak-1050732078.html

SHGM: Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmayacak

SHGM: Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmayacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak, ülkemiz havaalanlarından Belarus'a... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:10+0300

2021-11-12T12:10+0300

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türkiye

türk sivil havacılık genel müdürlüğü

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden "Avrupa Birliği ve Belarus arasında yaşanan yasadışı sınır geçişleri sorununa bağlı olarak, ülkemiz havaalanlarından Belarus'a seyahat etmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmaması ve uçağa alınmamaları kararlaştırılmıştır" açıklamasında bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20211112/thy-ve-belavia-turkiye-uzerinden-belarusa-yapilan-ucuslara-irak-suriye-ve-yemenlileri-almayacak-1050729168.html

türkiye

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türk sivil havacılık genel müdürlüğü