https://tr.sputniknews.com/20211112/soyludan-ses-ve-goruntu-kaydi-genelgesi-aciklamasi-danistayin-dikkat-cektigi-hassasiyet-dogru-1050739654.html
Soylu'dan 'ses ve görüntü kaydı' genelgesi açıklaması: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
Soylu'dan 'ses ve görüntü kaydı' genelgesi açıklaması: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:49+0300
2021-11-12T14:49+0300
2021-11-12T14:49+0300
politika
danıştay
emniyet genel müdürlüğü (egm)
gizliliği ihlal ve ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme
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Bakan Soylu, Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı"nı izlemek için gittiği Tekirdağ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.Bir gazetecinin, "Danıştay'ın Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Soylu, müracaat üzerine Danıştay'ın konuyu incelediğini söyledi."Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20211111/egmnin-ses-ve-goruntu-kaydi-alinmasi-konulu-genelgesinin-yurutmesi-durduruldu-1050709709.html
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danıştay, emniyet genel müdürlüğü (egm), gizliliği ihlal ve ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme
Soylu'dan 'ses ve görüntü kaydı' genelgesi açıklaması: Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Danıştay'ın, toplumsal olaylarda ses ve görüntü alınmasının engellenmesine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) genelgesinin yürütmesini oy birliğiyle durdurmasına ilişkin, "Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet" dedi.
Bakan Soylu, Türkiye'de ilk kez yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı"nı izlemek için gittiği Tekirdağ'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir gazetecinin, "Danıştay'ın Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurma kararı hakkında neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Soylu, müracaat üzerine Danıştay'ın konuyu incelediğini söyledi.
"Yaptığı incelemede esasen bizim amacımızı, hedefimizi ortaya koyan bir durdurma gerçekleştirmedi" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Orada belki de bir hassasiyete dikkat çekti ki oradaki hassasiyet zaten bizim hassasiyetimiz, yani Danıştay'ın dikkat çektiği hassasiyet doğru bir hassasiyet. Belki yazımda Anayasa'da bütüncüllüğü olduğu için çok altı çizilmeyen, basınla ilişkiler yani basın özgürlüğü konusundaki bu hassasiyete dikkat çekilmesi konusunda bir irade ortaya koydu. Biz, o, Anayasa'da var diye böyle bir değerlendirme yapmamış arkadaşlar. Burada Danıştay'ın hassasiyeti doğru bir hassasiyettir. Arkadaşlarımız da Danıştayımızın bu ortaya koyduğu hassasiyet konusundaki çalışmaları da Danıştayımızla yürütmektedir. Ama orada esas meselenin ana amacını taşıyan noktada bir eksiklik söz konusu değil. O hassasiyet değerlendirilecek ve aynı şekilde Danıştayın da arzu ettiği şekilde bir düzenlemeyle devam edilecek diye düşünüyorum."