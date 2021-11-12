https://tr.sputniknews.com/20211112/spacex-nasanin-crew-3-astronotlarini-uluslararasi-uzay-istasyonuna-ulastirdi-1050723984.html

SpaceX, NASA'nın 'Crew-3' astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı

SpaceX, NASA'nın 'Crew-3' astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı

SpaceX'in, Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Crew-3" mürettebatını taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUI) bağlandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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NASA'nın 3 Amerikalı ve 1 Alman'dan oluşan yeni astronot ekibini taşıyan kapsül, SepaceX'in "Falcon 9" roketiyle yörüngeye bırakılmasından yaklaşık 22 saat sonra UUI'ye ulaştı.Endurance lakaplı Crew Dragon kapsülünün yaklaşık 3 saat önce, mürettebatın Nisan 2022'ye kadar kalacağı yörünge istasyonuna demirlediği belirtildi.SpaceX tarafından paylaşılan videoda, UUI'ye yanaşan kapsüldeki "Crew-3" mürettebatının görüntüleri yer alırken, ekip komutanı Raja Chari'nin "Birleşme tamamlandı. I.S.S'de olmaktan mutluyuz" dediği duyuldu.Dün yörüngeye gönderilen 4 astronotla birlikte 60 yılda uzay yolculuğuna çıkan astronot sayısı 600'ü aştı. 2021 ise 10 seneden fazla bir zamandır uzay uçuşlarının yapıldığı en yoğun yıl oldu.UUI'ye yerleşen 4 kişilik "Crew-3" ekibi, 6 ay boyunca 200'den fazla bilimsel deney üzerinde çalışacak.

https://tr.sputniknews.com/20211111/spacex-nasa-crew-3-ucusuyla-uzaya-4-astronot-gonderecek-1050682670.html

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