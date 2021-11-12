https://tr.sputniknews.com/20211112/spotifya-kullanici-engelleme-ozelligi-geliyor-1050724945.html

Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor

Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor

Spotify, bundan sonra kullanıcılara 'başka bir kullanıcıyı engelleme özelliği' sunulacağını açıkladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T07:14+0300

2021-11-12T07:14+0300

2021-11-12T07:12+0300

yaşam

engelleme

spotify

özellik

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Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor. Bundan sonra kullanıcılar, artık hangi şarkıyı dinlediğini görmesini istemediği kullanıcıları arkadaş listesinden çıkarabilecek.T24'ün haberine göre, bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.Bu özellik çok yakında kullanıma sunulacak.

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2021

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engelleme, spotify, özellik