Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor

Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor. Bundan sonra kullanıcılar, artık hangi şarkıyı dinlediğini görmesini istemediği kullanıcıları arkadaş listesinden çıkarabilecek.T24'ün haberine göre, bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.Bu özellik çok yakında kullanıma sunulacak.
Spotify, bundan sonra kullanıcılara 'başka bir kullanıcıyı engelleme özelliği' sunulacağını açıkladı.
Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor.
Bundan sonra kullanıcılar, artık hangi şarkıyı dinlediğini görmesini istemediği kullanıcıları arkadaş listesinden çıkarabilecek.
T24'ün haberine göre, bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.
Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.