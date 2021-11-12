Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211112/spotifya-kullanici-engelleme-ozelligi-geliyor-1050724945.html
Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor
Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor
Spotify, bundan sonra kullanıcılara 'başka bir kullanıcıyı engelleme özelliği' sunulacağını açıkladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:14+0300
2021-11-12T07:12+0300
yaşam
engelleme
spotify
özellik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043371489_0:51:1201:726_1920x0_80_0_0_6854a442e41a4a646bc6bc702e2be8ab.jpg
Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor. Bundan sonra kullanıcılar, artık hangi şarkıyı dinlediğini görmesini istemediği kullanıcıları arkadaş listesinden çıkarabilecek.T24'ün haberine göre, bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.Bu özellik çok yakında kullanıma sunulacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0a/1043371489_82:0:1117:776_1920x0_80_0_0_d6b2932da4f60d0eabd252561ca3ad96.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
engelleme, spotify, özellik

Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor

07:14 12.11.2021
© AAMüzik-Spotify
Müzik-Spotify - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
Abone ol
Spotify, bundan sonra kullanıcılara 'başka bir kullanıcıyı engelleme özelliği' sunulacağını açıkladı.
Online müzik servisi Spotify’dan bir yenilik daha geldi. Ünlü platform, artık kullanıcıların birbirini engellemesine olanak tanıyor.
Bundan sonra kullanıcılar, artık hangi şarkıyı dinlediğini görmesini istemediği kullanıcıları arkadaş listesinden çıkarabilecek.
T24'ün haberine göre, bugüne kadar Spotify’da bir kullanıcıyı engellemek için müşteri hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyordu. Ancak bundan sonra bir masaüstü ya da mobil uygulamadan istenilen kullanıcı engelleyebilecek.
Engelleme seçeneğiyle artık o kullanıcı sayfanızdaki çalma listelerine erişemiyor ve sizi canlı akışta göremiyor. Fikrinizi değiştirirseniz de ‘Engellemeyi Kaldır’a tıklamanız yeterli.
Bu özellik çok yakında kullanıma sunulacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
07:20İstanbul’da ekmeğe ‘resmi zam’: Yeni fiyat belli oldu
07:18Mihail Saakaşvili açlık grevini sonlandıracağını açıkladı
07:16Yapı Kredi Yayınları: Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma açılması kararını üzüntüyle karşıladık
07:14Spotify’a kullanıcı engelleme özelliği geliyor
07:12Takvim gazetesi, Meral Akşener'in yüzünü blurladı
07:10Marketlerde yeni dönem: Depozito iade uygulaması 2 ay sonra başlıyor
07:08Bisikletiyle heykeli dikilen İsmail Zengin hayatını kaybetti
07:00AK Parti'den Akşener'e mektup: Siyasetin 'bacısı' olamazsınız
06:43Deniz Akkaya: 40'ından sonra azanı teneşir paklar, şimdilerde görüyoruz
06:41Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı
06:23BİM CFO'su Dortluoğlu: Asgari ücrette ilk vergi dilimi yüzde 5'e düşmeli
05:53SpaceX, NASA'nın 'Crew-3' astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı
05:20Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor
05:08Türkiye'de televizyon izleme süresi 4.5 saati aştı
04:59'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı
04:45Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor
04:19Silahıyla domuzları vurmak isteyen çoban kendini yaraladı
04:13ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
04:03Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı
03:56Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı