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https://tr.sputniknews.com/20211112/takvim-gazetesi-meral-aksenerin-yuzunu-blurladi-1050724855.html
Takvim gazetesi, Meral Akşener'in yüzünü blurladı
Takvim gazetesi, Meral Akşener'in yüzünü blurladı
Takvim gazetesi, manşetten yer verdiği Meral Akşener'in yüzünü blurladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T07:12+0300
2021-11-12T07:12+0300
2021-11-12T07:11+0300
politika
meral akşener
takvim gazetesi
lütfü türkkan
manşet
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Takvim gazetesi, manşetine taşıdığı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in yüzünü blurladı.İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi olayına değinilen ve Akşener'in Türkkan'ı 'koruyup kolladığı' belirtilen manşette, “Testi kırıldı” ifadesi kullanıldı.
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meral akşener, takvim gazetesi, lütfü türkkan, manşet
Takvim gazetesi, Meral Akşener'in yüzünü blurladı
Takvim gazetesi, manşetten yer verdiği Meral Akşener'in yüzünü blurladı.
Takvim gazetesi, manşetine taşıdığı İyi Parti Genel Başkanı
Meral Akşener’in yüzünü blurladı. İyi Partili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür etmesi olayına değinilen ve Akşener'in Türkkan'ı 'koruyup kolladığı' belirtilen manşette, “ Testi kırıldı” ifadesi kullanıldı.