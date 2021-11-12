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https://tr.sputniknews.com/20211112/thy-ve-belavia-turkiye-uzerinden-belarusa-yapilan-ucuslara-irak-suriye-ve-yemenlileri-almayacak-1050729168.html
THY ve Belavia, Türkiye üzerinden Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak
THY ve Belavia, Türkiye üzerinden Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak
Türk Hava Yolları ve Belavia, Belarus'a uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T10:44+0300
2021-11-12T11:23+0300
thy
dünya
belarus
göçmen krizi
uçuş
belavia
polonya
avrupa birliği
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Türk Hava Yolları (THY) ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeyecek.Polonya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları, diplomatik pasaport sahipleri hariç, Minsk uçaklarına Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyeceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada ise, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.Belarus: Polonya ve Litvanya, göçmen krizini AB’den para almak için kullanıyorBelarus'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentin Rıbakov, Polonya ve Litvanya’nın sınırdaki göçmen krizini çıkarları için kullandığını dile getirdi.Sputnik’e konuşan Rıbakov, "Polonya ve Litvanya, göçmenlerle ilgili yaşananlardan kendi çıkarları için olabildiğince çok yararlanıyor. Avrupa Birliği’nden ceplerine fazladan para indirmek, göçmen karşıtı politikalarını ve uluslararası yükümlülüklerine yönelik sayısız ihlallerini haklı çıkarmak için bunu bir bahane olarak kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.Rıbakov, Batılı politikacıların gözlerindeki önemlerini artırmak amacıyla Belarus’un şeytanlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.'Göç konusunu araç haline getiren Batılı ülkelerin kendisi'Rıbakov, göç konusunu kendine araç haline getiren tarafın göçün yaşandığı ülkelerdeki devlet yapısını, ekonomiyi, altyapıları ve yaşam biçimini yok eden Batılı ülkeler olduğunu belirtti.Rıbakov, "Batılı ülkeler, yerlebir ettikleri ülkelerden şimdi toplu halde kaçan insanların sorumluluğunu tamamen kendileri üstlenmeli. Belarus hiçbir şekilde Avrupa’ya olan göçmen akışının nedeni de kaynağı da değil. Bu insanlar Belarus’a gelmiyor, Belarus’tan geçiyor" dedi.Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211111/aeroflot-gocmenleri-belarus-polonya-sinirina-tasidigi-iddialarini-yalanladi-1050693600.html
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thy, belarus, göçmen krizi, uçuş, belavia, polonya, avrupa birliği

THY ve Belavia, Türkiye üzerinden Belarus'a yapılan uçuşlara Irak, Suriye ve Yemenlileri almayacak

10:44 12.11.2021 (güncellendi: 11:23 12.11.2021)
© SputnikYolcu uçağı
Yolcu uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© Sputnik
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Türk Hava Yolları ve Belavia, Belarus'a uçuşlara diplomatik pasaport veya oturum izni bulunanlar dışındaki Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyecek.
Türk Hava Yolları (THY) ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeyecek.
Polonya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Jakub Kumoç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları, diplomatik pasaport sahipleri hariç, Minsk uçaklarına Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını artık kabul etmeyeceğini doğruladı" ifadelerini kullandı.
Belavia'dan yapılan yazılı açıklamada ise, "Yetkili Türk makamlarının kararı doğrultusunda, 12 Kasım 2021 tarihinden itibaren Türkiye'den Belarus'a yapılacak uçuşlara Irak, Suriye ve Yemen vatandaşları kabul edilmeyecektir" denildi.
Açıklamada, yasağa tabi yolcuların bilet paralarını geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

Belarus: Polonya ve Litvanya, göçmen krizini AB’den para almak için kullanıyor

Belarus'un Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Valentin Rıbakov, Polonya ve Litvanya’nın sınırdaki göçmen krizini çıkarları için kullandığını dile getirdi.
Sputnik’e konuşan Rıbakov, "Polonya ve Litvanya, göçmenlerle ilgili yaşananlardan kendi çıkarları için olabildiğince çok yararlanıyor. Avrupa Birliği’nden ceplerine fazladan para indirmek, göçmen karşıtı politikalarını ve uluslararası yükümlülüklerine yönelik sayısız ihlallerini haklı çıkarmak için bunu bir bahane olarak kullanıyorlar" ifadelerini kullandı.
Rıbakov, Batılı politikacıların gözlerindeki önemlerini artırmak amacıyla Belarus’un şeytanlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

'Göç konusunu araç haline getiren Batılı ülkelerin kendisi'

Rıbakov, göç konusunu kendine araç haline getiren tarafın göçün yaşandığı ülkelerdeki devlet yapısını, ekonomiyi, altyapıları ve yaşam biçimini yok eden Batılı ülkeler olduğunu belirtti.
Rıbakov, "Batılı ülkeler, yerlebir ettikleri ülkelerden şimdi toplu halde kaçan insanların sorumluluğunu tamamen kendileri üstlenmeli. Belarus hiçbir şekilde Avrupa’ya olan göçmen akışının nedeni de kaynağı da değil. Bu insanlar Belarus’a gelmiyor, Belarus’tan geçiyor" dedi.
Yaz aylarında Belarus’un Polonya, Litvanya ve Letonya sınırında Batı Avrupa’ya giden göçmenlerin sayısı artmıştı. Bu durum 8 Kasım’da daha da şiddetlenmiş ve sınırda yaklaşık 2 bin kişi toplanmıştı.
Daha önce BMGK üyeleri Estonya, Fransa, İrlanda, Norveç, İngiltere, ABD ve Arnavutluk, Minsk’i bölgedeki istikrarı baltalamak için sınırda suni bir kriz yaratmakla suçlamıştı.
Varşova, Vilnius ve Riga, olanlardan Minsk'i sorumlu tutuyor. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko da göçmen akışının önünü kesmeyeceklerini, Avrupa’nın yaptırımları yüzünden bunun için paralarının da güçlerinin de kalmadığını ifade etmişti.
Polonya- Belarus sınırı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2021
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