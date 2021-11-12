https://tr.sputniknews.com/20211112/ticaret-bakan-yardimcisi-turagay-konfeksiyoncularimiz-mal-yetistiremiyor-1050723799.html

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T05:20+0300

2021-11-12T05:20+0300

2021-11-12T05:20+0300

ekonomi

ticaret

rıza tuna turagay

konfeksiyoncu

konfeksiyon

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Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, Kahramanmaraş'ın kısa dönemde gösterdiği başarının ortada olduğunu belirtti.Kahramanmaraş ihracatının şu anda 1 milyar doların üstüne çıktığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerlediğini ve yerini daha da sağlamlaştırdığını aktaran Turagay, şöyle konuştu:Gülle: TİM olarak 300 milyar dolar hedef koydukTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türk ihracatçılarını birer milli takım oyuncusu gibi gördüğünü söyledi.Türk ihracatçılarının gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştığına değinen Gülle, "TİM olarak 300 milyar dolar hedef koyduk 2026 için ama görünen o ki biz bu hedefi, sizlerin gayreti ve azmiyle çok daha öncesinde gerçekleştireceğiz. İnananlar için başaramamak gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da geçen yıl salgının dünyada sıkıntılara yol açtığını hatırlatarak, 2021 yılında dünyada ciddi toparlanmaların görüldüğünü belirtti.Dünya ekonomisi ve ticaret hacminin büyüdüğüne işaret eden Çakar, "Küresel ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Dünya ticaret hacmi artıyor. Salgınla mücadelede özellikle aşılarla beraber iyi bir mesafe alındı. Coğrafyamızda bölgesel ilişkiler kısmen ılımaya başladı. Bunun artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz" dediTürk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankanın ihracatçılara tanıdığı kolaylıkları anlattı.Yılın ilk 10 ayında sigortacılık ve nakdi olarak ihracata 38.5 milyar dolarlık destek sağladıklarını ifade eden Güney, "Desteklerimizden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayımız 14 bine ulaştı. Yılbaşında bu desteklerden yaralananlar arasında KOBİ payı yüzde 70'lerdeydi. İhracatı tabana yayma gayesi sonucunda KOBİ payı yüzde 77'ye yükseldi. Türkiye bugün ihracatta daha yukarıya yükselecekse biz de bunu yapmak zorundayız. Eximbank'a ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda da çalışmalar yapıyoruz. Böylece Eximbank gelmeden başvurular yapabiliyor, birçok işlemini dijital kanaldan yapabilecek konuma geliyor" dedi.Güney, Kahramanmaraş'ta bugün açılışını yaptıkları ofisin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, oluşacak bu sinerjiyle Türkiye'nin ihracatına çok daha büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, konuklarına yöreye özgü sim sırma tablolar hediye etti.Öte yandan kentte Eximbank şubesi açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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ticaret, rıza tuna turagay, konfeksiyoncu, konfeksiyon