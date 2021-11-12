Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211112/ticaret-bakan-yardimcisi-turagay-konfeksiyoncularimiz-mal-yetistiremiyor-1050723799.html
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T05:20+0300
2021-11-12T05:20+0300
ekonomi
ticaret
rıza tuna turagay
konfeksiyoncu
konfeksiyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050723769_0:103:2001:1228_1920x0_80_0_0_7e0a375855c5d610c8b4e164a5a43bf8.jpg
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, Kahramanmaraş'ın kısa dönemde gösterdiği başarının ortada olduğunu belirtti.Kahramanmaraş ihracatının şu anda 1 milyar doların üstüne çıktığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerlediğini ve yerini daha da sağlamlaştırdığını aktaran Turagay, şöyle konuştu:Gülle: TİM olarak 300 milyar dolar hedef koydukTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türk ihracatçılarını birer milli takım oyuncusu gibi gördüğünü söyledi.Türk ihracatçılarının gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştığına değinen Gülle, "TİM olarak 300 milyar dolar hedef koyduk 2026 için ama görünen o ki biz bu hedefi, sizlerin gayreti ve azmiyle çok daha öncesinde gerçekleştireceğiz. İnananlar için başaramamak gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da geçen yıl salgının dünyada sıkıntılara yol açtığını hatırlatarak, 2021 yılında dünyada ciddi toparlanmaların görüldüğünü belirtti.Dünya ekonomisi ve ticaret hacminin büyüdüğüne işaret eden Çakar, "Küresel ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Dünya ticaret hacmi artıyor. Salgınla mücadelede özellikle aşılarla beraber iyi bir mesafe alındı. Coğrafyamızda bölgesel ilişkiler kısmen ılımaya başladı. Bunun artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz" dediTürk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankanın ihracatçılara tanıdığı kolaylıkları anlattı.Yılın ilk 10 ayında sigortacılık ve nakdi olarak ihracata 38.5 milyar dolarlık destek sağladıklarını ifade eden Güney, "Desteklerimizden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayımız 14 bine ulaştı. Yılbaşında bu desteklerden yaralananlar arasında KOBİ payı yüzde 70'lerdeydi. İhracatı tabana yayma gayesi sonucunda KOBİ payı yüzde 77'ye yükseldi. Türkiye bugün ihracatta daha yukarıya yükselecekse biz de bunu yapmak zorundayız. Eximbank'a ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda da çalışmalar yapıyoruz. Böylece Eximbank gelmeden başvurular yapabiliyor, birçok işlemini dijital kanaldan yapabilecek konuma geliyor" dedi.Güney, Kahramanmaraş'ta bugün açılışını yaptıkları ofisin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, oluşacak bu sinerjiyle Türkiye'nin ihracatına çok daha büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, konuklarına yöreye özgü sim sırma tablolar hediye etti.Öte yandan kentte Eximbank şubesi açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050723769_112:0:1887:1331_1920x0_80_0_0_8b146eb5ee846285112f11da6ef21ea3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ticaret, rıza tuna turagay, konfeksiyoncu, konfeksiyon

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor

05:20 12.11.2021
Rıza Tuna Turagay
Rıza Tuna Turagay - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
Abone ol
Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, "Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor. Bugün tekstilcilerimiz mal yetiştiremiyor. Birçok sektörde durumumuz bu" dedi.
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde, Kahramanmaraş'ın kısa dönemde gösterdiği başarının ortada olduğunu belirtti.
Kahramanmaraş ihracatının şu anda 1 milyar doların üstüne çıktığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyar 500 milyon dolara ulaşmasını beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:
"Tekstil ve konfeksiyon ihracatı, 1980'lerde rahmetli Özal'ın başlattığı dönemde, dışa açılmamızda yani ihracata dayalı sanayileşme stratejisini benimsediğimiz yıllarda, bizim ilk olarak dışa açıldığımız sektördür. Dolayısıyla Türkiye'nin göz bebeği olan bir sektördür ve bugün de halen öyle. Bugün ikisini topladığımız zaman 30 milyar dolarlara ulaşan bir ihracat rakamından bahsediyoruz. Bizim görmek istediğimiz tekstil ve konfeksiyon, eskiden olduğu gibi bugün ve önümüzdeki dönemde de birbirlerini tamamlamaya devam etmeli. Bir şekilde sinerjiyi daha da fazla ileriye götürerek Türkiye'nin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak. Tekstil sektörü 10 milyar doları geçti, toplam 30 milyar dolarlık tekstil ve konfeksiyon ihracatından bahsediyoruz. Tekstilde dünyada ilk 5'e girdik."
Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon sektöründe hızla ilerlediğini ve yerini daha da sağlamlaştırdığını aktaran Turagay, şöyle konuştu:

"Türkiye bugün yabancı alıcılar açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bugün konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor. Bugün tekstilcilerimiz mal yetiştiremiyor. Birçok sektörde durumumuz bu. Dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasında temel rol oynayan ihracatçılarımızdır. Onları desteklemeliyiz, elimizden geldiği kadar daha da yukarılara taşıyarak ihracatımızı ve ekonomimizi yukarılara taşımalıyız" diye konuştu.

Gülle: TİM olarak 300 milyar dolar hedef koyduk

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de Türk ihracatçılarını birer milli takım oyuncusu gibi gördüğünü söyledi.
Türk ihracatçılarının gece gündüz demeden büyük bir azimle çalıştığına değinen Gülle, "TİM olarak 300 milyar dolar hedef koyduk 2026 için ama görünen o ki biz bu hedefi, sizlerin gayreti ve azmiyle çok daha öncesinde gerçekleştireceğiz. İnananlar için başaramamak gibi bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da geçen yıl salgının dünyada sıkıntılara yol açtığını hatırlatarak, 2021 yılında dünyada ciddi toparlanmaların görüldüğünü belirtti.
Dünya ekonomisi ve ticaret hacminin büyüdüğüne işaret eden Çakar, "Küresel ekonomi yeniden toparlanmaya başladı. Dünya ticaret hacmi artıyor. Salgınla mücadelede özellikle aşılarla beraber iyi bir mesafe alındı. Coğrafyamızda bölgesel ilişkiler kısmen ılımaya başladı. Bunun artılarını önümüzdeki dönemlerde göreceğiz" dedi
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de bankanın ihracatçılara tanıdığı kolaylıkları anlattı.
Yılın ilk 10 ayında sigortacılık ve nakdi olarak ihracata 38.5 milyar dolarlık destek sağladıklarını ifade eden Güney, "Desteklerimizden aktif olarak yararlanan ihracatçı sayımız 14 bine ulaştı. Yılbaşında bu desteklerden yaralananlar arasında KOBİ payı yüzde 70'lerdeydi. İhracatı tabana yayma gayesi sonucunda KOBİ payı yüzde 77'ye yükseldi. Türkiye bugün ihracatta daha yukarıya yükselecekse biz de bunu yapmak zorundayız. Eximbank'a ulaşımı kolaylaştırmalıyız. Bu anlamda da çalışmalar yapıyoruz. Böylece Eximbank gelmeden başvurular yapabiliyor, birçok işlemini dijital kanaldan yapabilecek konuma geliyor" dedi.
Güney, Kahramanmaraş'ta bugün açılışını yaptıkları ofisin bölgeye hizmet vereceğini ifade ederek, oluşacak bu sinerjiyle Türkiye'nin ihracatına çok daha büyük katkı sağlamayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.
Konuşmaların ardından Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, konuklarına yöreye özgü sim sırma tablolar hediye etti.
Öte yandan kentte Eximbank şubesi açılışı da protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:53SpaceX, NASA'nın 'Crew-3' astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştırdı
05:20Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay: Konfeksiyoncularımız mal yetiştiremiyor
05:08Türkiye'de televizyon izleme süresi 4.5 saati aştı
04:59'Le Jacques Cartier' kruvaziyer gemisi, Bodrum Limanı'na demir attı
04:45Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren Can Göktuğ Boz'un babası konuştu: Hakimin karşısında gülüyor
04:19Silahıyla domuzları vurmak isteyen çoban kendini yaraladı
04:13ABD'de emekli doktor, 89 yaşında fizik doktorasını tamamladı
04:03Moskova’da gençler için geliştirilen Sputnik M aşısının üçüncü test aşaması başladı
03:56Kahramanmaraş'ta meyve suyu kutularına uyuşturucu gizleyen 3 şüpheli tutuklandı
03:52Dünya Gıda Programı, 800 bin Lübnanlıya 65 milyon dolarlık yardım vermeyi planlıyor
03:46112 Acil'i arayarak ormanlık alanda kaybolduğunu bildiren çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı
03:37UNICEF: Nijerya çocuklara yönelik şiddet nedeniyle yılda 8.9 milyar dolar kaybediyor
03:31Nazilere karşı zaferin simgesi Aziz Georgiy Kurdelesinin Letonya'da yasaklanmasına Rusya’dan tepki
03:22Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
03:16Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar afetzedelerin barınma ihtiyacı için kamulaştırılacak
03:11Almanya Futbol Federasyonu, eski teknik direktör Löw'e veda etti
02:57Yaşadıkları ev 16 günde 17 kez yanan aile, Diyanet İşleri'nden yardım istedi
02:39Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi
02:27Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz transitinde sözleşme hacimlerine döndü
02:10'Ukrayna devletinde neonazi yapıların etkisi belliydi, değişen Rusya'nın artık bunu dile getirmesi'