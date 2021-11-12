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TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Aykan: İçinden diri fay hattı geçen kent sayısı 24'e yükseldi
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Aykan: İçinden diri fay hattı geçen kent sayısı 24'e yükseldi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T13:51+0300
2021-11-12T13:51+0300
türkiye
balıkesir
tmmob
marmara denizi
istanbul depremi
fay hattı
deprem
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Aykan, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir'deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Türkiye'nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.Ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24'e yükseldiğini belirten Aysun Aykan başta Balıkesir olmak üzere Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'ün risk altında olduğunu söyledi.'500 diri fay bulunuyor'Aykan, "Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır. Türkiye Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir. Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısı 24 olmuştur" dedi. 'Faylar 7 üzeri deprem üretme potansiyeline sahip'Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunduğunu belirten Aykan, "Bunların büyük bir kısmı 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir; Edremit Fayı, Balıkesir Fayı, Bandırma İlçesi'nin yerleşim birimlerinden Bandırma Fayları ve Yenice-Gönen Fay Zonu boyunca yoğun bir yapılaşma ve dolayısıyla nüfus yoğunluğu söz konusudur. Bu yüzden buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı. 'Büyük İstanbul depremi 10 yıl içinde olabilir'Marmara Denizi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yapan Aykan, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız" dedi. Aykan, şöyle devam etti: "Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen, kuzey koldaki deprem dağılımlarına bakıldığında, en son depremlerin 1509 ve 1766 yılında gerçekleştiğini, 200–250 yıllık tekrarlama periyotları olduğundan bu alan bir sismik boşluktur. Tarihsel dönemde 1766 yılında olmuş olan deprem, Avusturya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup tüm Marmara Bölgesinde tahribat oluşturmuştur. Düşünün ki böyle bir depremin tekrarı tüm Marmara Bölgesinde çok fazla yıkımlara neden olacaktır.Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalara göre; 1999 Depreminden sonra 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle 7'den büyük maksimum 7.6 büyüklükte bir depremin Marmara Denizinde olacağı yönündeydi. Bu süreden 20 yıl geçtiğini düşünürsek, 10 yıl içinde olma ihtimali yüksek. Fakat depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Tam tarihini bilemesek de Marmara Denizi'nde mutlaka büyük bir deprem olacak."
türkiye
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balıkesir, tmmob, marmara denizi, istanbul depremi, fay hattı, deprem

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Aykan: İçinden diri fay hattı geçen kent sayısı 24'e yükseldi

13:51 12.11.2021
© İHABeyoğlu - deprem - bina
Beyoğlu - deprem - bina - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© İHA
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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, İstanbul depremiyle ilgili tarih verdi. Aykan, "Ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24’e yükseldiğini" açıkladı.
Aykan, 12 Kasım 1999 Düzce depreminin yıldönümünde Türkiye ve Balıkesir'deki deprem gerçeğine dikkat çekti. Türkiye'nin pek çok kentinin deprem yönünden riskli durumda olduğuna dikkat çeken Aysun Aykan, can ve ekonomik kayıpların yaşanmaması için uyarılarda bulundu.
Ülke genelinde şehir içinden diri fay hattı geçen kent sayısının 24'e yükseldiğini belirten Aysun Aykan başta Balıkesir olmak üzere Kocaeli, Bursa, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl'ün risk altında olduğunu söyledi.

'500 diri fay bulunuyor'

Aykan, "Ülkemizin önemli bir bölümü deprem tehlikesi ve riski altındadır. Türkiye Diri Fay haritasına bakıldığında; 5.5 ve üzeri büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunmaktadır. Bu faylardan özellikle kırılma zamanı gelmiş olanların yani sismik boşluk olarak tanımladığımız, yerleşim yerlerinden geçenler büyük risk oluşturmaktadır. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluna ait fay segmenti ve Balıkesir-Gökçeyazı Fayı da sismik boşluktur ve Buralara çok dikkat edilmesi gerekir. Şuan ki yapılan çalışmalara göre şehir merkezinden diri fay geçen kent sayısı 24 olmuştur" dedi.

'Faylar 7 üzeri deprem üretme potansiyeline sahip'

Balıkesir ilinde gelecekte yıkıcı deprem oluşturabilecek 20 fay zonu bulunduğunu belirten Aykan, "Bunların büyük bir kısmı 7 ve 7.2 büyüklükte deprem üretme potansiyeline sahiptir; Edremit Fayı, Balıkesir Fayı, Bandırma İlçesi'nin yerleşim birimlerinden Bandırma Fayları ve Yenice-Gönen Fay Zonu boyunca yoğun bir yapılaşma ve dolayısıyla nüfus yoğunluğu söz konusudur. Bu yüzden buralara çok dikkat edilmesi gerekiyor ve gerekli tedbirlerin titizlikle alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Büyük İstanbul depremi 10 yıl içinde olabilir'

Marmara Denizi'nde 10 yıl içinde büyük bir deprem olma ihtimalinin yüksek olduğu yorumunu yapan Aykan, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz deprem 60 yıl beklemeyecek; zaman aleyhimizde ilerliyor. Ülkemizde istatistiki olarak her 7 yılda bir büyük deprem oluyor. Zaten her 50 yılda bir Marmara çevresinde 7'den büyük bir deprem gerçekleşiyor. Dolayısıyla şu an bile olsa şaşırmayız" dedi.
Aykan, şöyle devam etti:
"Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içinden geçen, kuzey koldaki deprem dağılımlarına bakıldığında, en son depremlerin 1509 ve 1766 yılında gerçekleştiğini, 200–250 yıllık tekrarlama periyotları olduğundan bu alan bir sismik boşluktur. Tarihsel dönemde 1766 yılında olmuş olan deprem, Avusturya'dan İtalya'ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiş olup tüm Marmara Bölgesinde tahribat oluşturmuştur. Düşünün ki böyle bir depremin tekrarı tüm Marmara Bölgesinde çok fazla yıkımlara neden olacaktır.
Ulusal ve uluslararası yapılmış çalışmalara göre; 1999 Depreminden sonra 30 yıl içerisinde yüzde 65 ihtimalle 7'den büyük maksimum 7.6 büyüklükte bir depremin Marmara Denizinde olacağı yönündeydi. Bu süreden 20 yıl geçtiğini düşünürsek, 10 yıl içinde olma ihtimali yüksek. Fakat depremin ne zaman olacağını bilemiyoruz. Tam tarihini bilemesek de Marmara Denizi'nde mutlaka büyük bir deprem olacak."
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