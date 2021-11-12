https://tr.sputniknews.com/20211112/tunus-cumhurbaskani-saidden-cop-krizine-cozum-sozu-1050719772.html

Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'çöp krizine' çözüm sözü

Tunus Cumhurbaşkanı Said'den 'çöp krizine' çözüm sözü

Tunus Cumhurbaşkanı Said, Safaks’taki çöp krizini ve Akrab şehrinde devam eden gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

tunus

çöp

kays said

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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Akrab şehrinden gelen aktivistleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerini kabul etmesinin ardından bölgedeki gerginliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.Said, Akrab’dan gelen aktivistlere ve sivil toplum kuruluşu üyelerine bölgedeki gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdi.Çöp krizine ilişkin hukuki konuların ele alındığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Said’in, “Bu dosya ülkenin bütün bölgelerini ilgilendiren bir konudur ve çözüme yönelik çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır" sözlerine yer verildi.

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tunus, çöp, kays said