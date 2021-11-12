https://tr.sputniknews.com/20211112/turistler-utv-ile-kaza-yapti-1-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1050719874.html

Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arazi aracı UTV'yle gezintiye çıkan turistler kaza yaptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

kocaeli

turist

kaza

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Kartepe'de tatil yapan 3 kadın; turistik bölgede gezmek için UTV kiraladı. İHA'nın aktardığı haberde, Maşukiye mahallesi yakınlarında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra takla attı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı turistlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki turistin tedavisi sürüyor.

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kocaeli, turist, kaza