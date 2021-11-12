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https://tr.sputniknews.com/20211112/turistler-utv-ile-kaza-yapti-1-kisi-oldu-2-kisi-yaralandi-1050719874.html
Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arazi aracı UTV'yle gezintiye çıkan turistler kaza yaptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T01:02+0300
2021-11-12T01:02+0300
2021-11-12T01:02+0300
yaşam
kocaeli
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kaza
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Kartepe'de tatil yapan 3 kadın; turistik bölgede gezmek için UTV kiraladı. İHA'nın aktardığı haberde, Maşukiye mahallesi yakınlarında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra takla attı.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı turistlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki turistin tedavisi sürüyor.
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kocaeli, turist, kaza
Turistler UTV ile kaza yaptı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde arazi aracı UTV'yle gezintiye çıkan turistler kaza yaptı. Takla atan araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Kartepe'de tatil yapan 3 kadın; turistik bölgede gezmek için UTV kiraladı.
İHA'nın aktardığı haberde, Maşukiye mahallesi yakınlarında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yol kenarındaki tel örgülere çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turistlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer iki turistin tedavisi sürüyor.