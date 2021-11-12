Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211112/turkiye-ile-kazakistan-arasinda-sinir-otesi-merkezler-alaninda-mutabakat-zapti-imzalandi-1050718706.html
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:27+0300
2021-11-12T00:27+0300
2021-11-12T00:27+0300
dünya
kazakistan
türkiye
iş birliği
mutabakat zaptı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050718681_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0b92ef08ec35999d5cb54d0f27bc222b.jpg
Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı' Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/lavrov-dis-gucler-rusya-ile-kazakistan-arasindaki-baglari-koparmaya-calisiyor-1050621067.html
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0c/1050718681_96:0:744:486_1920x0_80_0_0_b2bb77897da6baa12bd5a76897c5df15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kazakistan, türkiye, iş birliği, mutabakat zaptı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.
Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.
İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı.
Görüşmenin ardından 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı' Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.