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Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T00:27+0300
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dünya
kazakistan
türkiye
iş birliği
mutabakat zaptı
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Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı. Görüşmenin ardından 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı' Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.
https://tr.sputniknews.com/20211109/lavrov-dis-gucler-rusya-ile-kazakistan-arasindaki-baglari-koparmaya-calisiyor-1050621067.html
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kazakistan, türkiye, iş birliği, mutabakat zaptı

Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı

00:27 12.11.2021
© AATürkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türkiye ile Kazakistan arasında 'sınır ötesi merkezler' alanında mutabakat zaptı imzalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Türkiye ile Kazakistan arasında 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş Birliği Mutabakat Zaptı' imzalandı.
Mutabakat zaptının imza töreni İstanbul'da Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov'un katılımıyla gerçekleşti.
İmza töreni öncesinde Türkiye ve Kazakistan heyetleri arasında görüşme yapıldı.
Görüşmenin ardından 'Türkiye-Kazakistan Sınır Ötesi Merkezlerde İş birliği Mutabakat Zaptı' Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Kazakistan Ticaret ve Entegrasyon Bakanı Bakhyt Sultanov tarafından imzalandı.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2021
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