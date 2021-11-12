https://tr.sputniknews.com/20211112/turkiyede-koronavirus-217-kisi-daha-hayatini-kaybetti-23-bin-637-yeni-vaka-tespit-edildi--1050749221.html

Türkiye'de koronavirüs: 217 kişi daha hayatını kaybetti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de koronavirüs: 217 kişi daha hayatını kaybetti, 23 bin 637 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. 12.11.2021, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

türkiye

kovid-19

açıklama

artış

can kaybı

fahrettin koca

twitter

vaka sayısı

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Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzerinin oluşturduğunu buna karşın, vefatların yüzde 84.8’inin 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.Koca, "Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir" dedi.

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türkiye, kovid-19, açıklama, artış, can kaybı, fahrettin koca, twitter , vaka sayısı