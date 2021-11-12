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Türkiye'nin SİHA'larında Ukrayna yapımı motor kullanılacak
Türkiye'nin SİHA'larında Ukrayna yapımı motor kullanılacak
Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar'ın üreticisi Baykar Makina, Ukrayna ile önemli bir projeye imza attı. Geliştirilmekte olan insansız savaş uçağında... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T14:42+0300
2021-11-12T14:42+0300
savunma
ukrayna
türkiye
motor
insansız hava aracı
sözleşme
siha
bayraktar tb2
baykar makina
akıncı
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Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda, Baykar Makina tarafından yürütülen insansız hava aracı projelerinin motor ihtiyacı konusunda bir dizi önemli gelişme yaşandı.Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç eden Baykar ile Ivchenko Progress arasında Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) yönelik AI-322F Turbofan Motor Tedarik Anlaşması ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi imzalandı.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarihi bir tören gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar, iki şirket arasında uzun yıllara dayanan güzel bir işbirliği bulunduğunu ifade etti.'Sırada insansız savaş uçağı var'Ukrayna ile Türkiye'nin iki stratejik ortak olduğunu ve birbirini tamamladığını belirten Bayraktar, "Stratejik Akıncı İnsansız Hava Aracımıza Ivchenko Progress'in AI-450 motoru güç veriyordu. Akıncı'yı seri olarak üretiyoruz. Sırada insansız savaş uçağı var. Sözleşme ile insansız savaş uçağımıza da Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motorunu takacağız. Bu imzanın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri götürmesini, iki ülkeye daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.'Dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim'Ivchenko Progress Genel Müdürü İgor Kravçenko da iki ülke cumhurbaşkanına verdikleri destek için teşekkür etti.Bu sözleşme ile Ukrayna ve Türkiye'nin işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Kravchenko, şunları söyledi:"Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ukrayna motor üretimini baştan sona yapabilen 6 ülkeden bir tanesi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim. Bu ortak çalışmanın sadece savunma değil, iki ülkenin ekonomilerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Karşılıklı güvenle oluşan bu işbirliğimizin sonuçlarını bugün görüyoruz. Bazı zamanlar sadece telefonla çözdüğümüz sorunlar olmuştur. Bu hızlı çalışmamızın sonuçlarını bugün alıyoruz. Bu insansız silahlı aracın en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde çalışacağının garantisini veriyorum. Eminim ki bu son projemiz olmayacak ve daha yeni projelere hep beraber adım atacağız."Konuşmaların ardından söz konusu işbirliklerine yönelik imzaları Bayraktar ve Kravchenko attı.Akıncı için alternatif motorBaykar ve Motor Sich arasında da Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için MS500 Turboprop Motor Teknik Şartname Anlaşması imzalandı.Haluk Bayraktar, MS500 motoruyla Akıncı için alternatif oluşturduklarını ve motorun araca entegre edileceğini söyledi. MS500'ün AI-450 gibi teknolojik ileri seviye bir motor olduğunu ifade eden Bayraktar, iki firma arasındaki yakın işbirliğiyle gelecek yıl bu motorun da Akıncı'yı uçuracağını bildirdi.Motor Sich JSC Pazarlama ve Satış Müdürü Pavlo Kasai de yapılan her anlaşmayla iki ülkenin işbirlikleri yanında güvenlik ve güçlerinin de arttığını söyledi. Kasai, "Her şeyin zamanında olacağını ve motorların zamanında teslim edileceğini ve iyi çalışacaklarını garanti ederim" dedi.Bayraktar ve Kasai konuşmaların ardından anlaşmayı imzaladı.
https://tr.sputniknews.com/20211105/ukrayna-disisleri-bakani-kiev-bayraktar-tb2leri-kullanmadan-once-tum-prosedurleri-yerine-getirdi-1050513567.html
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ukrayna, türkiye, motor, insansız hava aracı, sözleşme, siha, bayraktar tb2, baykar makina, akıncı

Türkiye'nin SİHA'larında Ukrayna yapımı motor kullanılacak

14:42 12.11.2021
© AP Photo / Efrem LukatskyBayraktar TB2 - Ukrayna
Bayraktar TB2 - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar'ın üreticisi Baykar Makina, Ukrayna ile önemli bir projeye imza attı. Geliştirilmekte olan insansız savaş uçağında Ukrayna menşeli Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motoru kullanılacak.
Türkiye'nin en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen SAHA EXPO Savunma ve Havacılık Hibrit Fuarı'nda, Baykar Makina tarafından yürütülen insansız hava aracı projelerinin motor ihtiyacı konusunda bir dizi önemli gelişme yaşandı.
Ukrayna'ya çok sayıda Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ihraç eden Baykar ile Ivchenko Progress arasında Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) yönelik AI-322F Turbofan Motor Tedarik Anlaşması ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi imzalandı.
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarihi bir tören gerçekleştirildiğini söyledi. Bayraktar, iki şirket arasında uzun yıllara dayanan güzel bir işbirliği bulunduğunu ifade etti.

'Sırada insansız savaş uçağı var'

Ukrayna ile Türkiye'nin iki stratejik ortak olduğunu ve birbirini tamamladığını belirten Bayraktar, "Stratejik Akıncı İnsansız Hava Aracımıza Ivchenko Progress'in AI-450 motoru güç veriyordu. Akıncı'yı seri olarak üretiyoruz. Sırada insansız savaş uçağı var. Sözleşme ile insansız savaş uçağımıza da Ivchenko Progress ve Motor Sich'in birlikte ürettiği AI-322F motorunu takacağız. Bu imzanın iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini daha da ileri götürmesini, iki ülkeye daha da güç kazandırmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'Dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim'

Ivchenko Progress Genel Müdürü İgor Kravçenko da iki ülke cumhurbaşkanına verdikleri destek için teşekkür etti.
Bu sözleşme ile Ukrayna ve Türkiye'nin işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Kravchenko, şunları söyledi:
"Türkiye şu anda dünyadaki en güçlü insansız hava aracı üreticilerinden biridir. Ukrayna motor üretimini baştan sona yapabilen 6 ülkeden bir tanesi. Ortak çalışmamızın iki ülkenin güvenliği ve bağımsızlığına katkının yanında dünyaya yeni ve daha güçlü bir ürün sunacağımıza eminim. Bu ortak çalışmanın sadece savunma değil, iki ülkenin ekonomilerine çok büyük katkıda bulunacağına inanıyorum. Karşılıklı güvenle oluşan bu işbirliğimizin sonuçlarını bugün görüyoruz. Bazı zamanlar sadece telefonla çözdüğümüz sorunlar olmuştur. Bu hızlı çalışmamızın sonuçlarını bugün alıyoruz. Bu insansız silahlı aracın en iyi şekilde, en kuvvetli şekilde çalışacağının garantisini veriyorum. Eminim ki bu son projemiz olmayacak ve daha yeni projelere hep beraber adım atacağız."
Konuşmaların ardından söz konusu işbirliklerine yönelik imzaları Bayraktar ve Kravchenko attı.

Akıncı için alternatif motor

Baykar ve Motor Sich arasında da Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı için MS500 Turboprop Motor Teknik Şartname Anlaşması imzalandı.
Haluk Bayraktar, MS500 motoruyla Akıncı için alternatif oluşturduklarını ve motorun araca entegre edileceğini söyledi. MS500'ün AI-450 gibi teknolojik ileri seviye bir motor olduğunu ifade eden Bayraktar, iki firma arasındaki yakın işbirliğiyle gelecek yıl bu motorun da Akıncı'yı uçuracağını bildirdi.
Motor Sich JSC Pazarlama ve Satış Müdürü Pavlo Kasai de yapılan her anlaşmayla iki ülkenin işbirlikleri yanında güvenlik ve güçlerinin de arttığını söyledi. Kasai, "Her şeyin zamanında olacağını ve motorların zamanında teslim edileceğini ve iyi çalışacaklarını garanti ederim" dedi.
Bayraktar ve Kasai konuşmaların ardından anlaşmayı imzaladı.
Bayraktar TB2 - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
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