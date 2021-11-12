https://tr.sputniknews.com/20211112/twitterda-fotograflar-tam-boyutlu-gosterilecek-1050750253.html

Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek

Twitter'da fotoğraflar tam boyutlu gösterilecek

Twitter daha önce otomatik kırpma uyguladığı fotoğrafları artık tam boyutlu olarak gösteriyor. Daha önce mobil uygulamada yapılan değişiklik şimdi web sürümde... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T20:11+0300

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yaşam

fotoğraf

özellik

twitter

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Twitter’da paylaşılan tüm resimler kullanıcıya 16:9 oranında gösteriliyordu. Twitter bu konuda ilk geri adımını atmış ve mobil uygulamada resimlerin orijinal en boy oranına sadık şekilde gösterimine başlamıştı. Yeni özelliğe göre web sürümde de aynı değişiklik yapıldı ve resimler tüm platformlarda tam haliyle gösterilmeye başlandı. Örneğin kare fotoğraf yüklediğinizde kare, dikey fotoğraf yüklediğinizde dikey olarak akışta görünüyor.Twitter’ın bu değişikliğe gitmesi ile birlikte platformlar arası resim paylaşımı kolaylaşacak. Önceden Instagram ve Facebook için hazırlanan kare görseller, Twitter’a atıldığında Twitter görsele otomatik zoom yaparak 16:9 oranında gösteriyordu. Resmin tam boyutlu halini görmek için üzerine tıklamak gerekiyordu. Yeni özellikle birlikte bu sorun da ortadan kalkmış oldu.

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2021

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fotoğraf, özellik, twitter