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UEFA tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T12:44+0300
2021-11-12T12:45+0300
uefa
spor
galatasaray
fenerbahçe
beşiktaş
real madrid
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Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımları Uefa tarafından açıklandı. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kendine listede yer buldu.NTV Spor'un haberine göre, sıralamada ilk 10'da 2 Portekiz, 2 İngiliz, 2 İtalyan, 2 İspanyol, 1 Hollanda ve 1 Alman takımı yer aldı. Türkiye'den listeye giren takımlar içerisinde ise en başarılı kulüp 25. sırada yer alan Galatasaray oldu.Zirveyi Real Madrid aldıUEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.UEFA'nın yayınladığı sıralama şöyle:
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uefa, galatasaray, fenerbahçe, beşiktaş, real madrid

UEFA tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı: Türk takımları kaçıncı sırada?

12:44 12.11.2021 (güncellendi: 12:45 12.11.2021)
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UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.
Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımları Uefa tarafından açıklandı. Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kendine listede yer buldu.
NTV Spor'un haberine göre, sıralamada ilk 10'da 2 Portekiz, 2 İngiliz, 2 İtalyan, 2 İspanyol, 1 Hollanda ve 1 Alman takımı yer aldı. Türkiye'den listeye giren takımlar içerisinde ise en başarılı kulüp 25. sırada yer alan Galatasaray oldu.

Zirveyi Real Madrid aldı

UEFA, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde tüm zamanların en başarılı takımlarını sıraladı. Listede sırasıyla Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona ilk 3 sırayı paylaştı. Türkiye'den listeye giren Galatasaray 25., Fenerbahçe 50., Beşiktaş 60. ve Trabzonspor ise 118. sırada kendine yer buldu.
UEFA'nın yayınladığı sıralama şöyle:
Real Madrid
Bayern Münih
Barcelona
Manchester United
Juventus
Milan
Liverpool
Benfica
Porto
Ajax
Galatasaray (25. sıra)
Fenerbahçe (50. sıra)
Beşiktaş (60. sıra)
Trabzonspor (118. sıra)
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