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https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-abd-ile-oyunun-seyrini-kendi-lehine-degistirdi-1050721481.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in bu yıl ‘Ukrayna-Amerikan ilişkilerinde oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdiğini, ilişkilerin şu anda en üst... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T02:39+0300
2021-11-12T02:39+0300
dünya
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrinform ajansına konuşan Kuleba, “2021'de Ukrayna-ABD ilişkilerinde oyunun seyrini tamamen kendi lehimize değiştirdik. Dikkat edin; toksik skandallar ve stratejik ortaklığımızı istikrarsızlaştırma girişimleri geride kaldı, artık kimse onlardan bahsetmiyor. Bu fırtınalı dönemi başarıyla atlattık ve ABD'nin iki partili güçlü desteğini koruduk” dedi.Washington’un Kiev'in tüm alanlarda uzun vadeli ilişkiler kurma ihtiyacı konusundaki tutumunu paylaştığına vurgu yapan Kuleba, “ABD ile uzun vadeli anlaşmalar, Rus saldırganlığına karşı koymak için kilit öneme sahip” diye konuştu.Rusya ile Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanlarının önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerini değerlendiren Kuleba, “Fransa'nın veya bir başkasının Rusya ile görüşmesinde bir sorun yok. Tam olarak ne konuştukları önemli. Batılı ülkelerle, özellikle Fransa ile temaslarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına hiç bir şekilde göz yumulmaması için ortaklarla aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-fransa-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1050641763.html
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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi

02:39 12.11.2021
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in bu yıl ‘Ukrayna-Amerikan ilişkilerinde oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdiğini, ilişkilerin şu anda en üst seviyede olduğunu söyledi.
Ukrinform ajansına konuşan Kuleba, “2021'de Ukrayna-ABD ilişkilerinde oyunun seyrini tamamen kendi lehimize değiştirdik. Dikkat edin; toksik skandallar ve stratejik ortaklığımızı istikrarsızlaştırma girişimleri geride kaldı, artık kimse onlardan bahsetmiyor. Bu fırtınalı dönemi başarıyla atlattık ve ABD'nin iki partili güçlü desteğini koruduk” dedi.
Washington’un Kiev'in tüm alanlarda uzun vadeli ilişkiler kurma ihtiyacı konusundaki tutumunu paylaştığına vurgu yapan Kuleba, “ABD ile uzun vadeli anlaşmalar, Rus saldırganlığına karşı koymak için kilit öneme sahip” diye konuştu.
Rusya ile Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanlarının önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerini değerlendiren Kuleba, “Fransa'nın veya bir başkasının Rusya ile görüşmesinde bir sorun yok. Tam olarak ne konuştukları önemli. Batılı ülkelerle, özellikle Fransa ile temaslarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına hiç bir şekilde göz yumulmaması için ortaklarla aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov-Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2021
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Rusya ve Fransa dışişleri ve savunma bakanları, Ukrayna’daki durumu görüşecek
10 Kasım, 01:00
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