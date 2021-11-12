https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-kiev-abd-ile-oyunun-seyrini-kendi-lehine-degistirdi-1050721481.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Kiev, ABD ile ‘oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev’in bu yıl ‘Ukrayna-Amerikan ilişkilerinde oyunun seyrini’ kendi lehine değiştirdiğini, ilişkilerin şu anda en üst... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T02:39+0300

2021-11-12T02:39+0300

2021-11-12T02:39+0300

dünya

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

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Ukrinform ajansına konuşan Kuleba, “2021'de Ukrayna-ABD ilişkilerinde oyunun seyrini tamamen kendi lehimize değiştirdik. Dikkat edin; toksik skandallar ve stratejik ortaklığımızı istikrarsızlaştırma girişimleri geride kaldı, artık kimse onlardan bahsetmiyor. Bu fırtınalı dönemi başarıyla atlattık ve ABD'nin iki partili güçlü desteğini koruduk” dedi.Washington’un Kiev'in tüm alanlarda uzun vadeli ilişkiler kurma ihtiyacı konusundaki tutumunu paylaştığına vurgu yapan Kuleba, “ABD ile uzun vadeli anlaşmalar, Rus saldırganlığına karşı koymak için kilit öneme sahip” diye konuştu.Rusya ile Fransa Dışişleri ve Savunma Bakanlarının önümüzdeki günlerde yapılması beklenen görüşmelerini değerlendiren Kuleba, “Fransa'nın veya bir başkasının Rusya ile görüşmesinde bir sorun yok. Tam olarak ne konuştukları önemli. Batılı ülkelerle, özellikle Fransa ile temaslarda Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığına hiç bir şekilde göz yumulmaması için ortaklarla aktif olarak çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211110/rusya-ve-fransa-disisleri-ve-savunma-bakanlari-ukraynadaki-durumu-gorusecek-1050641763.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba