https://tr.sputniknews.com/20211112/ukrayna-savunma-bakani-reznikov-2022de-bir-parti-bayraktar-daha-alacagiz-1050755580.html

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 2022’de bir parti Bayraktar daha alacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: 2022’de bir parti Bayraktar daha alacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, ordunun ihtiyaçları için Türkiye’den yeni bir parti Bayraktar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alacaklarını... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:49+0300

2021-11-12T23:49+0300

2021-11-12T23:49+0300

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Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesine ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Reznikov, “Ukraynalı ortaklarımız, Bayraktar üretiminde Ukrayna yapımı motorlar kullanacaklarını duyurdu. Önümüzdeki yıl bu araçlardan daha satın almayı planlıyoruz. Bunların artık Ukraynalı Bayraktar olduğunun altını çiziyorum. Yani Türkiye’de üretilecek ama Ukrayna’ya ait olacak, Ukrayna ordusuna hizmet edecekler. Onlardan yararlanacağız, çünkü Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine uygun olarak bağımsızlığımızı korumak zorundayız” açıklamasında bulundu.Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da ordunun her an SİHA kullanmaya hazır olduğunu açıkladı. Zalujnıy, “Bu, bir veya iki günün meselesi değil, biz bunun için uzun süre hazırlıklar yaptık. SİHA kullanma taktiğini geliştiriyoruz, metot üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde hala çok ilginç çalışmalar var” dedi.

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