https://tr.sputniknews.com/20211112/umit-milli-takimini-tasiyan-otobus-ariza-verdi-macin-baslama-saati-ertelendi--1050755002.html

Ümit Milli Takımı'nı taşıyan otobüs arıza verdi, maçın başlama saati ertelendi

Ümit Milli Takımı'nı taşıyan otobüs arıza verdi, maçın başlama saati ertelendi

Ümit Milli Futbol Takımı, U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00’de Belçika ile oynayacağı maç için hareket ederken takım otobüsünün arıza... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T23:09+0300

2021-11-12T23:09+0300

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spor

ümit milli futbol takımı

türkiye

otobüs

arıza

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "U21 Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde TSİ 22.00’de Belçika ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımız, Belçika Futbol Federasyonu tarafından tahsis edilen otobüsün bozulması nedeniyle Den Dreef Stadion’a henüz ulaşamamıştır. Takımımız yaklaşık 1 saatlik beklemenin ardından gelen yeni araç ile yola çıkmış olup, stada ulaşılması sonrasında başlama saati, maçın delegesi ve hakemleri ile birlikte belirlenecektir" denildi.

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ümit milli futbol takımı, türkiye, otobüs, arıza