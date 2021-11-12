https://tr.sputniknews.com/20211112/urdun-disisleri-bakani-sefadi-suriye-ile-yakinlasmadan-once-abd-ile-gorustuk-1050741002.html
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Suriye ile yakınlaşmadan önce ABD ile görüştük
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Suriye ile yakınlaşmadan önce ABD ile görüştük
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye ile ilişkileri normalleştirme kararı almadan önce ABD ile görüştüklerini açıkladı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T15:26+0300
2021-11-12T15:26+0300
2021-11-12T15:33+0300
dünya
suriye
beşar esad
arap birliği
ürdün
normalleşme
birleşik arap emirlikleri (bae)
eymen es-safedi
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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin aradan geçen 11 yılın ardından Suriye ile ilişkilerini normalleştirme kararı almasına dair açıklamalarda bulunarak, karar öncesinde ABD'nin görüşünü aldıklarını duyurdu.CNN kanalına konuşan Safedi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme kararını, savaşı sonlandırma konusunda uluslararası toplumdan etkili bir strateji görememelerinin ardından aldıklarını belirtti.'Uluslararası toplum olarak Suriye krizini çözmek için ne yaptık?'"Uluslararası toplum olarak krizi çözmek için ne yaptık? Bu krizin 11. yılı ve sonucu ne oldu?" diyen Safedi, buna rağmen statüko ile yaşamanın bir seçenek olmadığını, 'Suriye'de uluslararası hukuka uygun bir siyasi çözüme' hala ihtiyaç olduğunu kaydetti.Safedi, Suriye savaşının bir sonucu olarak uyuşturucu ve terörün sınırlarından geçmesi konusunda zarar gördüklerini dile getirerek, "Ayrıca Ürdün, artık uluslararası toplumdan destek almayan 1.3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi ülke olarak bu yükü daha az maliyetle omuzlamak zorundayız" dedi.'Herkesten daha fazla zarar gördük'Ürdün'ün Şam ile yakınlaşma sürecinde Washington ile görüştüğü bilgisini paylaşan Dışişleri Bakanı, "Komşu bir ülke olarak görevimiz kaygıları gidermektir. Bu krizden herkesten daha fazla zarar gördük" diye konuştu.Birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye lideri Esad ile görüşmüştü.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Abu Dabi'nin söz konusu adımına tepki göstererek, durumu 'kaygı verici' olarak nitelendirmişti.Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.
https://tr.sputniknews.com/20211014/newsweek-besar-esad-dunya-sahnesine-geri-dondu-1049828564.html
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suriye, beşar esad, arap birliği, ürdün, normalleşme, birleşik arap emirlikleri (bae), eymen es-safedi
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Suriye ile yakınlaşmadan önce ABD ile görüştük
15:26 12.11.2021 (güncellendi: 15:33 12.11.2021)
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye ile ilişkileri normalleştirme kararı almadan önce ABD ile görüştüklerini açıkladı.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi,
ülkesinin aradan geçen 11 yılın ardından Suriye ile ilişkilerini normalleştirme kararı almasına
dair açıklamalarda bulunarak, karar öncesinde ABD'nin görüşünü aldıklarını duyurdu.
CNN kanalına konuşan Safedi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme kararını, savaşı sonlandırma konusunda uluslararası toplumdan etkili bir strateji görememelerinin ardından aldıklarını belirtti.
'Uluslararası toplum olarak Suriye krizini çözmek için ne yaptık?'
"Uluslararası toplum olarak krizi çözmek için ne yaptık? Bu krizin 11. yılı ve sonucu ne oldu?" diyen Safedi, buna rağmen statüko ile yaşamanın bir seçenek olmadığını, 'Suriye'de uluslararası hukuka uygun bir siyasi çözüme' hala ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Safedi, Suriye savaşının bir sonucu olarak uyuşturucu ve terörün sınırlarından geçmesi konusunda zarar gördüklerini dile getirerek, "Ayrıca Ürdün, artık uluslararası toplumdan destek almayan 1.3 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Ev sahibi ülke olarak bu yükü daha az maliyetle omuzlamak zorundayız" dedi.
'Herkesten daha fazla zarar gördük'
Ürdün'ün Şam ile yakınlaşma sürecinde
Washington ile görüştüğü bilgisini paylaşan Dışişleri Bakanı, "Komşu bir ülke olarak görevimiz kaygıları gidermektir. Bu krizden herkesten daha fazla zarar gördük"
diye konuştu.
Birkaç gün önce Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid, Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirerek Suriye lideri Esad ile görüşmüştü.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Abu Dabi'nin söz konusu adımına tepki göstererek, durumu 'kaygı verici' olarak nitelendirmişti.
Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.