Vakaların artışta olduğu Norveç'te tüm yetişkinlere 3. doz aşı başlıyor

Koronavirüs vakalarının arttığı ve yeniden kapanmanın gündeme alındığı Avrupa'da Norveç 18 yaş ve üstü herkesin üçüncü doz aşısını olabileceğini duyurdu. Ayrıca vaka artışıyla mücadele için belediyelere dijital 'korona geçiş' opsiyonu sunulacak. Şu ana dek yalnızca 65 yaş ve üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı yapan ülkenin başbakanı Jonas Gahr Stoere halkı yeniden eve kapatma seçeneğini ise göz önünde bulundurmadıklarını söyledi. 18 ay süren kısıtlamaların tamamını eylülde kaldıran Norveç'te yetişkin nüfusun yüzde 87'si en az 2 doz aşısını oldu.
Yeni koronavirüs kısıtlamalarının görüşüldüğü Avrupa'da Avusturya aşısızlar için kapanmanın eli kulağında olduğunu açıkladı, Hollanda'nın bu akşam duruma dair bilgilendirme yapması bekleniyor. Bu sırada bir diğer açıklama da Norveç'ten geldi.
Koronavirüs vakalarının arttığı ve yeniden kapanmanın gündeme alındığı Avrupa'da Norveç 18 yaş ve üstü herkesin üçüncü doz aşısını olabileceğini duyurdu. Ayrıca vaka artışıyla mücadele için belediyelere dijital 'korona geçiş' opsiyonu sunulacak.