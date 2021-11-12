https://tr.sputniknews.com/20211112/vakalarin-artista-oldugu-norvecte-tum-yetiskinlere-3-doz-asi-basliyor-1050738506.html

Vakaların artışta olduğu Norveç'te tüm yetişkinlere 3. doz aşı başlıyor

Vakaların artışta olduğu Norveç'te tüm yetişkinlere 3. doz aşı başlıyor

Yeni koronavirüs kısıtlamalarının görüşüldüğü Avrupa'da Avusturya aşısızlar için kapanmanın eli kulağında olduğunu açıkladı, Hollanda'nın bu akşam duruma dair... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T14:40+0300

2021-11-12T14:40+0300

2021-11-12T14:40+0300

norveç

kısıtlama

koronavirüs aşısı

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Koronavirüs vakalarının arttığı ve yeniden kapanmanın gündeme alındığı Avrupa'da Norveç 18 yaş ve üstü herkesin üçüncü doz aşısını olabileceğini duyurdu. Ayrıca vaka artışıyla mücadele için belediyelere dijital 'korona geçiş' opsiyonu sunulacak. Şu ana dek yalnızca 65 yaş ve üstü vatandaşlara üçüncü doz aşı yapan ülkenin başbakanı Jonas Gahr Stoere halkı yeniden eve kapatma seçeneğini ise göz önünde bulundurmadıklarını söyledi. 18 ay süren kısıtlamaların tamamını eylülde kaldıran Norveç'te yetişkin nüfusun yüzde 87'si en az 2 doz aşısını oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211111/hollandali-uzmanlardan-bati-avrupada-kismi-kapanma-uygulansin-tavsiyesi-1050698296.html

https://tr.sputniknews.com/20211112/avusturya-basbakani-asilanmamislari-eve-kapatmamizin-eli-kulaginda-1050735902.html

norveç

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norveç, kısıtlama, koronavirüs aşısı