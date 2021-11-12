https://tr.sputniknews.com/20211112/yapi-kredi-yayinlari-orhan-pamuk-hakkinda-yeniden-sorusturma-acilmasi-kararini-uzuntuyle-karsiladik-1050725054.html

Yapı Kredi Yayınları: Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma açılması kararını üzüntüyle karşıladık

Yapı Kredi Yayınları: Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma açılması kararını üzüntüyle karşıladık

Orhan Pamuk hakkında yeniden soruşturma başlatılması üzerine açıklama yapan Yapı Kredi Yayınları, 'kararı kaygı ve üzüntüyle karşıladıklarını' belirterek... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T07:16+0300

2021-11-12T07:16+0300

2021-11-12T07:21+0300

türkiye

orhan pamuk

açıklama

soruşturma

yapı kredi yayınları

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Yazar Orhan Pamuk'un "Roman özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır" dediği Veba Geceleri isimli kitabında Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk bayrağına hakaret gerekçesiyle takipsizlik kararı verilen dosya, Sulh Ceza Hakimliği'nden döndü. Savcılık, aynı gerekçeyle yeniden soruşturma başlattı. Yapı Kredi Yayınları, "Orhan Pamuk’un yayınevimiz tarafından yayımlanan Veba Geceleri romanında “Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağına hakaret ettiği” gerekçesiyle yeniden soruşturma açılması kararını kaygı ve üzüntüyle karşıladık" açıklamasında bulundu.YKY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Ülkemize Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazandıran ve yayıncısı olmaktan gurur duyduğumuz Orhan Pamuk’un Veba Geceleri isimli romanı, Mart 2021’de yayımlanmış ve okurlardan büyük ilgi görmüştür. Romanın yayımı ile birlikte, romanda Atatürk’ü küçük düşürücü ifadelerin yer aldığına dair iddialar gündeme gelmiş ve Orhan Pamuk aşağıda yer alan açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etmiştir: 'Üzerinde beş yıldır çalıştığım Veba Geceleri'nde imparatorlukların küllerinden kurulan milli devletlerin kahraman kurucularına ve Atatürk'e hiçbir saygısızlık yoktur. Tam tersi, roman bu özgürlükçü ve kahraman önderlere saygı ve hayranlıkla yazılmıştır. Kitabı okuyanların göreceği gibi Kolağası Kâmil halkın sevdiği, her şeyiyle olumlu bir kahramandır.' Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık olarak, her zaman olduğu gibi, sanatın, sanatçının ve yaratıcılığın yanında olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederiz."

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orhan pamuk, açıklama, soruşturma, yapı kredi yayınları