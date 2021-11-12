https://tr.sputniknews.com/20211112/yasadiklari-ev-16-gunde-17-kez-yanan-aile-diyanet-islerinden-yardim-istedi-1050721593.html

Yaşadıkları ev 16 günde 17 kez yanan aile, Diyanet İşleri'nden yardım istedi

Yaşadıkları ev 16 günde 17 kez yanan aile, Diyanet İşleri'nden yardım istedi

Yaşadıkları evde 16 gün içinde 17 kez yangın çıktığını iddia eden aile Diyanet'ten yardım istedi. Ev sahibi Ahmet Dadaylı, "Bütün eşyalarımız yandı. Gece... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T02:57+0300

2021-11-12T02:57+0300

2021-11-12T02:57+0300

yaşam

kastamonu

diyanet işleri başkanlığı

yangın

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Kastamonu'nun merkeze bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesi, evlerinde bilinmeyen bir sebeple sürekli yangın çıktığı iddiasıyla yardım çağrısında bulundu.İlk yangının 27 Kasım’da yatak odasından başladığını söyleyen ev sahibi Ahmet Dadaylı, “Yatak odasındaki yangını söndürdük. O günden bu tarafta her gün evimiz yanıyor. Şimdiye kadar 17 kez evimiz yandı. Şu ana kadar 2 defa jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Onlar sağ olsun geldiler, söndürdüler, yardım ettiler" dedi.'Yangınların çıkış nedeni bulunamadı'Yangınların çıkış nedeninin bulunamadığını savunan Dadaylı, "Evimizde çıkan küçük çaptaki yangınları da bizler kendi imkanlarımızla söndürdük. İtfaiye hortumu ile müdahale ediyoruz. Gece gündüz bekliyoruz. Şaşırdık, evimizde yanmayan yer kalmadı. Bütün eşyalarımız, elbiselerimiz, çoraplarımıza varana kadar her şey yandı" diye konuştu.'Nöbet tutuyoruz'Aile fertlerinden Mehmet Dadaylı ise Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yardım talebinde bulunarak, "Gece sokakta arabanın içerisinde nöbet tutuyoruz. Elimizde itfaiye hortumu var, acaba neresi yanacak. Acaba çatı mı yanacak, yoksa diğer oda mı yanacak. Şaşırdık kaldık, akıl mantık alacak bir şey yok. Tek isteğimiz Diyanet'ten hocalarımız gelsin, bir incelemede bulunsun. Artık bizler bu evde duramaz olduk" dedi

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kastamonu, diyanet işleri başkanlığı, yangın