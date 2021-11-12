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Yatırımcı Mark Mobius: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır
Yatırımcı Mark Mobius: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır
Yatırımcı Mark Mobius, "Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden... 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T18:41+0300
2021-11-12T18:41+0300
ekonomi
dolar
ekonomik kriz
piyasa
para
yatırım
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Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda enflasyon ortamından kripto paralara, gelişen ülkelerden Türkiye'ye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.Mobius röportajda enflasyon probleminin büyük bölümünü merkez bankalarının yarattığını söyledi. Mobius, "Enflasyon yukarı çıktığında faizleri artırmak iyi bir fikir değil" dedi.Mobius'un röportajında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:ABD'deki para arzı sadece son bir yılda yüzde 30'dan fazla arttı. İnsanların riske atacak çok parası var, kripto paralar bu şekilde ortaya çıktıAyı piyasaları genellikle kısa süreli olur. Para biriminin değerini düşünecek olursak hisse yatırımı yapmak daha iyi. İyimser olmak her zaman daha iyidir, her gün alım-satım yapmamak daha iyidir. S&amp;P 500'ün çoğu, paralarının çoğunu gelişen piyasalardan kazanıyor.'Türkler ne olursa olsun hayatta kalır'Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz.
https://tr.sputniknews.com/20211025/yazar-yardimcioglu-ekonomik-krizde-kuresel-komisyonlar-kurtarici-edasiyla-sahneye-cikacak-1050154440.html
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dolar, ekonomik kriz, piyasa, para, yatırım

Yatırımcı Mark Mobius: Türkler ne olursa olsun hayatta kalır

18:41 12.11.2021
© AAMark Mobius
Mark Mobius - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Yatırımcı Mark Mobius, "Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, Türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor" dedi.
Ünlü yatırımcı Mark Mobius, Bloomberg HT'ye verdiği röportajda enflasyon ortamından kripto paralara, gelişen ülkelerden Türkiye'ye birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.
Mobius röportajda enflasyon probleminin büyük bölümünü merkez bankalarının yarattığını söyledi. Mobius, "Enflasyon yukarı çıktığında faizleri artırmak iyi bir fikir değil" dedi.

Mobius'un röportajında öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

ABD'deki para arzı sadece son bir yılda yüzde 30'dan fazla arttı. İnsanların riske atacak çok parası var, kripto paralar bu şekilde ortaya çıktı
Ayı piyasaları genellikle kısa süreli olur. Para biriminin değerini düşünecek olursak hisse yatırımı yapmak daha iyi. İyimser olmak her zaman daha iyidir, her gün alım-satım yapmamak daha iyidir. S&P 500'ün çoğu, paralarının çoğunu gelişen piyasalardan kazanıyor.

'Türkler ne olursa olsun hayatta kalır'

Yıllardır Türkiye'ye yatırım yapıyorum, türkler ne olursa olsun hayatta kalır. Türk şirketler TL değer kaybetse bile dolar cinsinden para kazanabiliyor. Sayıların yanı sıra her zaman şirketin kendi yönetimine de bakıyoruz.
Hamza Yardımcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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