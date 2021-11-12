https://tr.sputniknews.com/20211112/yeni-arastirma-kediler-sahiplerinin-hareketlerini-kulaklariyla-izliyor-1050732542.html

Yeni araştırma: Kediler, sahiplerinin hareketlerini onları görmeden kulaklarıyla izliyor

Yeni araştırma: Kediler, sahiplerinin hareketlerini onları görmeden kulaklarıyla izliyor

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin sahiplerinin nerede olduğunu zihinlerinde haritalandırmak için kulaklarını kullandığını ve gözden uzak konumda... 12.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-12T12:17+0300

2021-11-12T12:17+0300

2021-11-12T12:21+0300

yaşam

japonya

kedi

kulak

araştırma

zihin

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Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, kedilerin sahiplerini görmedikleri zamanlarda kulaklarıyla izlediklerini gösterdi.CNN kanalının aktardığına göre, Japonya'nın Kyodo Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Saho Takagi, yakın zamanda bir kedinin işitme duyusuyla ilgili bir çalışma yürüttü.Takagi, "Bir kediyi, kulaklarından yalnızca biri geriye eğik, arkasındaki sesi dinlerken gördüm, bu bana kedilerin seslerden çok daha fazlasını algılaması gerektiğini hissettirdi" dedi.Takagi, kedilerin sahiplerinin hareketlerini zihinlerinde nasıl haritalandırdığını teste tabi tuttu.Çalışma için Takabi ve diğer araştırmacılar, evde ve kafeste gözlemledikleri deneklere, sahiplerinin seslerini hoparlör aracılığıyla dinleterek nasıl tepki verdiklerine baktı. Hoparlörler, deneklerin görmeyeceği noktalara yerleştirildi. Araştırmacılar, kayıtlar oynatılırken kedilerin seslere kulak ve baş hareketleriyle verdikleri tepkileri izledi.Araştırmacıların gözlemlerine göre kediler, sahipleri başka herhangi bir ses çıkarmadan bir odadan diğerine geçtiğini duyunca şaşkınlığa uğradı.Bu sonuçlar, kedigillerin sahiplerinin nerede olduklarına dair zihin haritalarını, insanları sesle ve gözlerini kullanmadan takip ederek oluşturdukları fikrini verdi.Takagi'ye göre sonuçlar, kedilerin sahiplerini sanılandan daha fazla umursadığı anlamına gelebilir.Takagi CNN'e verdiği demeçte, "Genellikle kedilerin sahipleriyle köpekler kadar ilgilenmediğine inanılır, ancak sahiplerinin görünmez varlığını zihinlerinde resmettikleri ortaya çıktı" dedi.'Hayal gücünün temelindeki yetenek'Çalışmanın baş yazarı ayrıca, bulguların kedilerin sanılandan daha karmaşık zihinlere sahip olduğuna da işaret ettiğini belirtti.Takagi, kedilerde gözlemledikleri zihinsel haritalama kabiliyetine ilişkin "Bu, yaratıcılığın ve hayal gücünün temeli olan yetenektir" ifadelerini kullandı.Takagi, zamanlarının çoğunu uyuyarak geçiren kedilerin pek çok şey hakkında da zihnini meşgul ediyor olabileceğini kaydetti.

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japonya, kedi, kulak, araştırma, zihin