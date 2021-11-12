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Yozgat'ta IŞİD operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta IŞİD operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Yozgat'ta IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı. 12.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-12T22:45+0300
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.
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işid, yozgat, yabancı, sorgun

Yozgat'ta IŞİD operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

22:45 12.11.2021
© AAgözaltı, IŞİD, operasyon
gözaltı, IŞİD, operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
© AA
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Yozgat'ta IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.
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