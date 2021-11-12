Yozgat'ta IŞİD operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.
Yozgat'ta IŞİD’e yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Sorgun ilçesinde gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma kapsamında 9 Kasım'da Sorgun ilçesinde düzenlenen operasyonda, IŞİD üyesi olduğu iddia edilen 4 şüpheli yakalanmıştı.