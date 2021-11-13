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https://tr.sputniknews.com/20211113/1915-canakkale-koprusune-son-tabliye-yerlestirildi-seyahat-suresi-6-dakikaya-inecek-1050768760.html
1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye yerleştirildi: Seyahat süresi 6 dakikaya inecek
1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye yerleştirildi: Seyahat süresi 6 dakikaya inecek
Temeli 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Son tabliyenin montajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:37+0300
2021-11-13T16:43+0300
türkiye
1915 çanakkale köprüsü
gelibolu
köprü
sosyal mesafe
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'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusu da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün yapıldı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde havadan helikopter ile incelemelerde bulundu.Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız" dedi. "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir" diyen Erdoğan, "Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor" şeklinde konuştu.Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.Özellikleri itibarıyla 'simgelerin köprüsü' olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.
https://tr.sputniknews.com/20211113/erdogan-bu-kopru-buyuk-ve-guclu-turkiye-hedefimize-bir-kez-daha-yaklastigimizin-ispatidir-1050766527.html
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1915 çanakkale köprüsü, gelibolu, köprü, sosyal mesafe

1915 Çanakkale Köprüsü'ne son tabliye yerleştirildi: Seyahat süresi 6 dakikaya inecek

16:37 13.11.2021 (güncellendi: 16:43 13.11.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Temeli 2017'de atılan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. Son tabliyenin montajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle yapıldı. Böylece iki yakanın birleşmesiyle Lapseki-Gelibolu arası süre 6 dakikaya düşecek.
'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen proje için Asya yakasında bulunan Lapseki Şekerkaya ile Avrupa yakasında yer alan Gelibolu Sütlüce mevkilerindeki şantiyelerde Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 649'u mühendis 5 bin 95 kişiyle yürütülen çalışmalarda önemli bir noktaya gelindi.
© AADev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
© AA
ÇİMTAŞ firması tarafından Bursa'nın Gemlik ve Kocaeli'nin Gölcük ilçelerindeki fabrikalarda üretilen yaklaşık 700 ton ağırlığında, 45 metre genişliğinde ve 48 metre uzunluğundaki tabliye blokları belirlenen noktalara sırayla yerleştirildi.
Çalışmaların en önemli kısmını oluşturan tabliye montajının sonuncusu da köprünün temelini 18 Mart 2017'de atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle bugün yapıldı. Böylece köprünün deniz üzerindeki yol bağlantısı tamamlamış oldu, Çanakkale Boğazı'nın iki yakası birleşti.
© AADev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
Dev platform suya batırılarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde havadan helikopter ile incelemelerde bulundu.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Önümüzdeki yılın en geç 18 Mart'ında, Çanakkale Deniz Zaferi'mizin yıl dönümünde köprümüzü hizmete açacağız" dedi. "Çanakkale Köprüsü'nün hizmete girmesiyle Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele takılmadan yapılacak bir seyahatle 6 dakikaya inecektir" diyen Erdoğan, "Yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen bu köprüyle Türkiye, yeni bir sıçrama dönemini daha başarıyla gerçekleştirmiş oluyor" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
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Köprüdeki 87 tabliye bloklarının yerleştirilme çalışmalarının ardından ise araçların geçeceği yoldaki diğer çalışmalara başlanacak.
Gece ve gündüz çift vardiya olarak aralıksız devam eden iş süresince, kara yolu bağlantıları, otoyol çalışmaları, köprünün diğer işlemleri ve teknik çalışmalar gibi diğer unsurlar da tamamlanacak.
Özellikleri itibarıyla 'simgelerin köprüsü' olarak anılan, mühendisliğindeki ince detaylarla öne çıkan, "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.
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