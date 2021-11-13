https://tr.sputniknews.com/20211113/31-saglik-calisani-gida-zehirlenmesi-suphesiyle-tedavi-altina-alindi-1050760527.html

31 sağlık çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

31 sağlık çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı

Çorum'da, Bayat İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli 31 sağlık çalışanı, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti üzerine zehirlenme şüphesiyle... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T04:40+0300

2021-11-13T04:40+0300

2021-11-13T04:40+0300

türkiye

hastane

çorum

zehirlenme

sağlık çalışanı

bayat

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Bayat Devlet Hastanesi yemekhanesinde öğle vakti patates püresi, köfte, çorba ve sütlaç yiyen sağlık personelinde mide bulantısı ve kusma şikayetleri görüldü. 31 sağlık personeli, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Sağlık çalışanlarından 1'i ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavileri tamamlanan 13 kişi taburcu edilirken, diğer sağlık çalışanlarının tedavileri sürüyor. Hastanede çıkan yemek çeşitlerinden incelenmek üzere numuneler alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Hastane personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirten Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, "Şu ana kadar 31 personel, çeşitli şikayetler doğrultusunda hastaneye başvurdu. 13 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi. 1 sağlık çalışanımız ise Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer personellerin tedavileri devam ediyor" dedi.

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hastane, çorum, zehirlenme, sağlık çalışanı, bayat