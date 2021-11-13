Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211113/40-milyon-liralik-sahte-dolar-operasyonu-1050763255.html
40 milyon liralık sahte dolar operasyonu
40 milyon liralık sahte dolar operasyonu
İstanbul'da sahte para operasyonu düzenlendi. Yüklü miktarda sahte dolar ve ingiltere kraliyet pulları ele geçirildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T11:52+0300
2021-11-13T11:53+0300
yaşam
istanbul
operasyon
dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_0:80:1201:755_1920x0_80_0_0_a15ae94f6637c430258ef33337db686a.jpg
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı.Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı.Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri matbaaya operasyon için düğmeye bastı.Yapılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi.Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/19/1050160996_44:0:1155:833_1920x0_80_0_0_d920df2632fb4dd12d6d8d3a93a419d6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, operasyon, dolar

40 milyon liralık sahte dolar operasyonu

11:52 13.11.2021 (güncellendi: 11:53 13.11.2021)
© REUTERS / Rick WilkingDolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Rick Wilking
Abone ol
İstanbul'da sahte para operasyonu düzenlendi. Yüklü miktarda sahte dolar ve ingiltere kraliyet pulları ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı.
Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı.
Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.
Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri matbaaya operasyon için düğmeye bastı.
Yapılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi.
Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:14Uzaya giden ABD'li iş insanı Vries, uçak kazasında hayatını kaybetti
12:13Ahmet Hakan: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen anne baba da bu işten sorumlu
12:06Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Avrupa’da pandemide yeni bir alevlenme yaşanıyor
11:56TUSAŞ ücretsiz yeniliyor: THK yangın uçakları yeniden uçacak
11:5240 milyon liralık sahte dolar operasyonu
11:46Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kudüs turları yeniden başlıyor
11:35Telefonu çalınan genç, hırsızın arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı
11:19Türkiye ile Lübnan, Kuveyt ve Çad arasındaki iş birliği kararları Resmi Gazete'de
11:12AK Partili Karaman: Biz lider ülkeyiz, bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz
11:09Putin: Rusya’nın Belarus-Polonya sınırındaki göçmen kriziyle hiçbir ilgisi yok
10:57Britney Spears özgürlüğüne kavuştu
10:39İstanbul Havalimanı'nda 16 bin dolar değerindeki cep telefonlarını çalan 5 kişi yakalandı
10:15Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Rakıya zam geldi
09:48AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'
09:48T24 yazarı Şardan: Yeşil en son 1996'da Eymür'ün odasında görülmüş
09:22Mehmet Barlas: İmamoğlu, Kanal İstanbul için cumhurbaşkanıyla çalışırsa Türk siyasetinde yapıcı olur
09:04Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de
05:34HDP'li Koçyiğit: Hiçbir bakanlığın bütçesinde kadınlar yok
05:22Erzurum Valisi Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum
05:12Yeni kurulan Pekin Borsası 15 Kasım'da işlemlere başlayacak