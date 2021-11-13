https://tr.sputniknews.com/20211113/40-milyon-liralik-sahte-dolar-operasyonu-1050763255.html

40 milyon liralık sahte dolar operasyonu

40 milyon liralık sahte dolar operasyonu

İstanbul'da sahte para operasyonu düzenlendi. Yüklü miktarda sahte dolar ve ingiltere kraliyet pulları ele geçirildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T11:52+0300

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yaşam

istanbul

operasyon

dolar

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışında yaşayan bazı şahısların Türkiye’de sahte döviz imal etmek üzere bir şahıs ile irtibat kurduğu bilgisini aldı.Sahtecilik suçundan aynı zamanda sabıkası da olan şahsı takibe aldı.Yapılan takip neticesinde; söz konusu şahsın Zeytinburnu İlçesinde bir iş yerini kiralayarak, burayı matbaaya çevirdiği ve sahte para basma amacıyla kullanılan özel kağıt diye tabir edilen kağıt ile boya temin ettiği tespit edildi.Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri matbaaya operasyon için düğmeye bastı.Yapılan operasyonda şahsın iş yerini; yazıcılar, para sayma makinaları, hologramlar, sahte para kalıpları, ultraviyole ışık cihazları ve ofset matbaa makinesi ile adeta küçük bir darphaneye çevirdiği tespit edildi.Sahte paranın daha seri basılması amacıyla, ofset matbaa makinelerinde kullanılmak üzere, çinko kalıp yaptırdığı görüldü.

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istanbul, operasyon, dolar