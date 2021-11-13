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A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
A Haber’in 2019 yılında paylaştığı 'Dolar 10 lira olacak! diyen sözde ekonomistler neredeler?' başlıklı haberine ekonomist Özgür Demirtaş, ‘Buradayım’ cevabını... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T01:48+0300
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ekonomi
dolar
a haber
özgür demirtaş
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A Haber'in 'Dolar 10 lira olacak' diyen sözde ekonomistler neredeler?' paylaşımının altına yorumda bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, 'Buradayım' dedi.Dolar kuru, bu akşam saatlerinde 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
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dolar, a haber, özgür demirtaş

A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap

01:48 13.11.2021
© Fotoğraf : TwitterÖzgür Demirtaş
Özgür Demirtaş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Fotoğraf : Twitter
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A Haber’in 2019 yılında paylaştığı 'Dolar 10 lira olacak! diyen sözde ekonomistler neredeler?' başlıklı haberine ekonomist Özgür Demirtaş, ‘Buradayım’ cevabını verdi.
A Haber'in 'Dolar 10 lira olacak' diyen sözde ekonomistler neredeler?' paylaşımının altına yorumda bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, 'Buradayım' dedi.
Dolar kuru, bu akşam saatlerinde 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
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