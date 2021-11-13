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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211113/a-haberin-dolar-10-lira-olcak-diyen-ekonomistler-nerede-haberine-ozgur-demirtastan-cevap-1050758316.html
A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
A Haber’in 2019 yılında paylaştığı 'Dolar 10 lira olacak! diyen sözde ekonomistler neredeler?' başlıklı haberine ekonomist Özgür Demirtaş, ‘Buradayım’ cevabını... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T01:48+0300
2021-11-13T01:48+0300
2021-11-13T01:48+0300
ekonomi
dolar
a haber
özgür demirtaş
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A Haber'in 'Dolar 10 lira olacak' diyen sözde ekonomistler neredeler?' paylaşımının altına yorumda bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, 'Buradayım' dedi.Dolar kuru, bu akşam saatlerinde 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
https://tr.sputniknews.com/20211112/dolar-tl-999u-gordu-1050749151.html
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dolar, a haber, özgür demirtaş
A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
A Haber’in 2019 yılında paylaştığı 'Dolar 10 lira olacak! diyen sözde ekonomistler neredeler?' başlıklı haberine ekonomist Özgür Demirtaş, ‘Buradayım’ cevabını verdi.
A Haber'in 'Dolar 10 lira olacak' diyen sözde ekonomistler neredeler?' paylaşımının altına yorumda bulunan ekonomist
Özgür Demirtaş, 'Buradayım' dedi.
Dolar kuru, bu akşam saatlerinde 10 seviyesini de aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.