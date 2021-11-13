Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211113/abd-eritre-savunma-bakanligini-yaptirim-listesine-ekledi-1050757449.html
ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
ABD, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T00:57+0300
2021-11-13T00:57+0300
dünya
abd
joe biden
etiyopya
abd dışişleri bakanlığı
eritre
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın eylül ayında imzaladığı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Etiyopya'da devam eden çatışmaları önlemek için alındığı belirtildi. Açıklamada, "Eritre'nin Etiyopya'daki istikrarsızlaştırıcı varlığı, çatışmayı uzatıyor, düşmanlıkların sona ermesine önemli bir engel teşkil ediyor ve Etiyopya devletinin bütünlüğünü tehdit ediyor" görüşü paylaşıldı. Eritre güçlerinin Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığına dair kayıtların bulunduğu belirtilen açıklamada, "ABD, çatışmanın tüm taraflarının davranışları konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyor. Eritre güçleri, Etiyopya'dan derhal çekilmeli" ifadelerine yer verildi. Washington'un, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo'nun diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) düşmanlıkların önkoşulsuz olarak durdurulması için müzakere fırsatını yakalamaya ve engelsiz insani yardım girişine izin verme konusunda taahhüt etmeye çağırıyoruz" denildi.'Tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyuyoruz'Açıklamada, yaptırımlar Eritre hükümetine ve iktidar partisine yönelik olsa da ABD'nin çatışmanın tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyduğu kaydedildi. Uygulanan yaptırımların ABD'nin çatışmayı uzatanlara somut maliyetler yüklemek ve şiddetin derhal sona ermesini teşvik etmek için uygun araçları kullanacağını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi: ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında da Eritre Savunma Bakanlığı, Hıdri Trust, Halkın Demokrasi ve Adalet Cephesi, Kızıl Deniz Ticaret Şirketi ile bu şirketin üst düzey yöneticisi Hagos Ghebrehiwet Kıdan ve Eritre Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam'ın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
etiyopya
eritre
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8bea2a2514a1dab03734f8c31fc96f87.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, etiyopya, abd dışişleri bakanlığı, eritre, yaptırım

ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi

00:57 13.11.2021
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girABD bayrağı
ABD bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
ABD, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile iki Eritre vatandaşını yaptırım listesine aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın eylül ayında imzaladığı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Etiyopya'da devam eden çatışmaları önlemek için alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Eritre'nin Etiyopya'daki istikrarsızlaştırıcı varlığı, çatışmayı uzatıyor, düşmanlıkların sona ermesine önemli bir engel teşkil ediyor ve Etiyopya devletinin bütünlüğünü tehdit ediyor" görüşü paylaşıldı. Eritre güçlerinin Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığına dair kayıtların bulunduğu belirtilen açıklamada, "ABD, çatışmanın tüm taraflarının davranışları konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyor. Eritre güçleri, Etiyopya'dan derhal çekilmeli" ifadelerine yer verildi.
Washington'un, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo'nun diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) düşmanlıkların önkoşulsuz olarak durdurulması için müzakere fırsatını yakalamaya ve engelsiz insani yardım girişine izin verme konusunda taahhüt etmeye çağırıyoruz" denildi.

'Tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyuyoruz'

Açıklamada, yaptırımlar Eritre hükümetine ve iktidar partisine yönelik olsa da ABD'nin çatışmanın tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyduğu kaydedildi.
Uygulanan yaptırımların ABD'nin çatışmayı uzatanlara somut maliyetler yüklemek ve şiddetin derhal sona ermesini teşvik etmek için uygun araçları kullanacağını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi:
"Şu anda Etiyopya hükümeti ve TPLF'ye bağlı unsurlara görüşmelerin ilerleme kaydedip kaydedemeyeceğini görmek için zaman ve alan sağlamak için yaptırım uygulamıyoruz. Taraflar anlamlı bir ilerleme kaydedemezlerse ABD, Etiyopya hükümeti ve TPLF'ye karşı da dahil olmak üzere ek yaptırımlar uygulamaya hazırdır."
ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında da Eritre Savunma Bakanlığı, Hıdri Trust, Halkın Demokrasi ve Adalet Cephesi, Kızıl Deniz Ticaret Şirketi ile bu şirketin üst düzey yöneticisi Hagos Ghebrehiwet Kıdan ve Eritre Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam'ın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:52Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
01:48A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
01:36Rus bilim insanları İHA’lara karşı elektrikli kubbe icat etti
01:24Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
01:17Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
01:11Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasıyla sinema alanında ortak bildiri imzalandı
01:10Rusya: Norveç’in Svalbard'daki askeri faaliyeti endişe verici
00:57ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
00:57Ozan Tufan, A Milli Takım idmanında sakatlandı
00:51Stefan Kuntz: Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız
00:44Lavrov’dan Batı’nın düşmanca adımlarına asimetrik karşılık sözü
00:29Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
00:22Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı
00:22Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
00:17Eşini arabayla ezip öldüren İbrahim Pişkin: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
00:11Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. mağlubiyetini yaşadı
00:04Prof. Dr. Saatçi: Kovid-19 salgınından sonra kanser vakalarında artış bekleniyor
DünBakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı
Dün'AFAD Acil' mobil uygulaması kullanıma açıldı
DünF1 Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Hamilton