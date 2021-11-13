https://tr.sputniknews.com/20211113/abd-eritre-savunma-bakanligini-yaptirim-listesine-ekledi-1050757449.html

ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi

ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi

ABD, Etiyopya'daki çatışmalarla ilgili Eritre Savunma Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam başta olmak üzere bu ülkedeki 4 kuruluş ile... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T00:57+0300

2021-11-13T00:57+0300

2021-11-13T00:57+0300

dünya

abd

joe biden

etiyopya

abd dışişleri bakanlığı

eritre

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0f/1044280160_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0a16afedd4b17d966ffd81d4be896eb1.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım kararının ABD Başkanı Joe Biden'ın eylül ayında imzaladığı Başkanlık Kararnamesi kapsamında Etiyopya'da devam eden çatışmaları önlemek için alındığı belirtildi. Açıklamada, "Eritre'nin Etiyopya'daki istikrarsızlaştırıcı varlığı, çatışmayı uzatıyor, düşmanlıkların sona ermesine önemli bir engel teşkil ediyor ve Etiyopya devletinin bütünlüğünü tehdit ediyor" görüşü paylaşıldı. Eritre güçlerinin Etiyopya'da ciddi insan hakları ihlallerine karıştığına dair kayıtların bulunduğu belirtilen açıklamada, "ABD, çatışmanın tüm taraflarının davranışları konusunda ciddi endişe duymaya devam ediyor. Eritre güçleri, Etiyopya'dan derhal çekilmeli" ifadelerine yer verildi. Washington'un, Afrika Birliği Yüksek Temsilcisi Olusegun Obasanjo'nun diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, "Etiyopya hükümeti ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ni (TPLF) düşmanlıkların önkoşulsuz olarak durdurulması için müzakere fırsatını yakalamaya ve engelsiz insani yardım girişine izin verme konusunda taahhüt etmeye çağırıyoruz" denildi.'Tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyuyoruz'Açıklamada, yaptırımlar Eritre hükümetine ve iktidar partisine yönelik olsa da ABD'nin çatışmanın tüm taraflarının davranışı konusunda ciddi endişe duyduğu kaydedildi. Uygulanan yaptırımların ABD'nin çatışmayı uzatanlara somut maliyetler yüklemek ve şiddetin derhal sona ermesini teşvik etmek için uygun araçları kullanacağını gösterdiği vurgulanan açıklamada, şunlar bildirildi: ABD Hazine Bakanlığının açıklamasında da Eritre Savunma Bakanlığı, Hıdri Trust, Halkın Demokrasi ve Adalet Cephesi, Kızıl Deniz Ticaret Şirketi ile bu şirketin üst düzey yöneticisi Hagos Ghebrehiwet Kıdan ve Eritre Ulusal Güvenlik Direktörü Abraha Kassa Nemariam'ın yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

etiyopya

eritre

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, joe biden, etiyopya, abd dışişleri bakanlığı, eritre, yaptırım