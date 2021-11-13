https://tr.sputniknews.com/20211113/afganistanin-baskenti-kabilde-patlama-1050769145.html

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:55+0300

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patlama

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İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

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afganistan, kabil, patlama