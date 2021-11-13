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https://tr.sputniknews.com/20211113/afganistanin-baskenti-kabilde-patlama-1050769145.html
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T16:55+0300
2021-11-13T16:55+0300
2021-11-13T16:57+0300
dünya
afganistan
kabil
patlama
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İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.
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afganistan, kabil, patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama 16:55 13.11.2021 (güncellendi: 16:57 13.11.2021)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama meydana geldi.
İran medyasına göre gördü tanıkları, patlamanın bir kentsel alana yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle gerçekleştiğini aktardı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamada ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.