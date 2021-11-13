https://tr.sputniknews.com/20211113/ahmet-hakan-cinayet-isleyecek-denli-sorunlu-cocuguyla-ilgilenmeyen-anne-baba-da-bu-isten-sorumlu-1050763529.html

Ahmet Hakan: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen anne baba da bu işten sorumlu

Ahmet Hakan: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen anne baba da bu işten sorumlu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla Başak Cengiz’i öldürdüğü cinayetle ilgili olarak görüşlerini dile getirdi... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T12:13+0300

2021-11-13T12:13+0300

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türkiye

ahmet hakan

samuray kılıcı

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Hakan, 'Samuray kılıçlı katliam şu beş sonucu doğurmalı' başlıklı yazısında, "BİR: İnternetten leblebi, çekirdek satar gibi Samuray kılıcı satılmasının önüne geçilmeli. Samuray kılıcına ulaşım, bu denli kolay olmamalı. Bu tür kılıçların, “Hediyelik eşya” kategorisine alınmasına yasak konmalı" dediHakan şunları kaydetti:İki: Canavarca hisle cinayet işleyecek denli hasta ruhlu kişilerin, devlet tarafından takibi yapılmalı ve tedavi altına alınmalı. Takip ve tedavi işi, ailenin inisiyatifine bırakılmamalı.Üç: Cinayet işleyecek denli sorunlu çocuğuyla ilgilenmeyen, o çocuğa kılıç alabilecek parayı veren anne baba da bu işten sorumlu tutulmalı. Hiç değilse vicdanen yargılanmalı.Dört: Psikolojik açıdan hasta olduğu doktor raporlarıyla sabit olmayan katiller için, elde hiç veri yokken “sorunlu” denmemeli. Yargıyı etkileyecek bu tür yaklaşımlardan kaçınılmalı.Beş: Bu tür cinayetlerin ardından maktulden ziyade katile odaklanılmalı... Maktulün fotoğraflarından ziyade katilin fotoğrafları yayınlanmalı. Katilin elde bir tane fotoğrafı varsa... Onunla yetinilmeli.

https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-fotografi-ortaya-cikti-1050742490.html

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ahmet hakan, samuray kılıcı