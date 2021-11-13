https://tr.sputniknews.com/20211113/ak-partiden-yasar-sahin-aciklamasi-orada-kufur-yok-baskana-cezasi-neyse-veririz-1050761593.html

AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'

AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'

AK Parti, Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında makamında şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T09:48+0300

2021-11-13T09:48+0300

2021-11-13T09:53+0300

politika

mehmet özhaseki

lütfü türkkan

iyi parti

yaşar şahin

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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işlemini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi: “Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”Belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilen Şahin'in kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'yı hakaret ederek odasından kovduğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211112/belediye-baskaninin-hakaret-ettigi-isci-konustu-goruntuler-yasananlarin-ucte-biri-1050734060.html

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mehmet özhaseki, lütfü türkkan, iyi parti, yaşar şahin