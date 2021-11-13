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AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'
AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'
AK Parti, Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında makamında şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T09:48+0300
2021-11-13T09:53+0300
politika
mehmet özhaseki
lütfü türkkan
iyi parti
yaşar şahin
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işlemini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi: “Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”Belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilen Şahin'in kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'yı hakaret ederek odasından kovduğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211112/belediye-baskaninin-hakaret-ettigi-isci-konustu-goruntuler-yasananlarin-ucte-biri-1050734060.html
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mehmet özhaseki, lütfü türkkan, iyi parti, yaşar şahin

AK Parti'den Yaşar Şahin açıklaması: 'Orada küfür yok, başkana cezası neyse veririz'

09:48 13.11.2021 (güncellendi: 09:53 13.11.2021)
© Twitter Ordu, Gürgentepe'nin Belediye Başkanı Yaşar Şahin
Ordu, Gürgentepe'nin Belediye Başkanı Yaşar Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© Twitter
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AK Parti, Ordu Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin hakkında makamında şehit yakını ve belediye işçisi Sevinç Karaca ile arasında geçen konuşmalar nedeniyle disiplin soruşturması başlattı. Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, başkanın küfür etmediğini kaydederek davranışından ötürü gerekli disiplin işlemini başlatıldığını söyledi. Özhaseki, “Cezası neyse veririz” dedi.
Yeni Şafak'ın haberine göre, söz konusu görüntüler ile İYİ Partili Lütfü Türkkan olayının karşılaştırılmasını isteyen Özhaseki, şunları söyledi: “Orada küfür yok. İkisi birbiriyle ölçülmez, asla birbirine emsal teşkil edecek olay değil. Birinde direkt şehide sinkaf etme var. Kendilerine bahane bulmasınlar. Bu, milletvekilinin ahlaksızlığını, küfürünü hafifletmez. Yani o milletvekilini kurtarmaz bu iş.”
Ordu, Gürgentepe'nin Belediye Başkanı Yaşar Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
TÜRKİYE
Belediye başkanının hakaret ettiği işçi konuştu: Görüntüler, yaşananların üçte biri
Dün, 12:52
Belediye işçilerine sendikadan istifa etmeleri yönünde baskı yaptığı belirtilen Şahin'in kendisiyle görüşmek için gelen şehit yakını ve belediye işçisi olan Sevinç Karaca'yı hakaret ederek odasından kovduğu anların görüntüleri ortaya çıkmıştı.
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