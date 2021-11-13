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Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi"nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak "Aziz kardeşim Recep... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T01:52+0300
2021-11-13T01:53+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
azerbaycan
ilham aliyev
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:Aliyev, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur. Bize güç veren Türkiye’nin güçlenmesidir. Bu nedenle her birimiz Erdoğan’a minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı
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recep tayyip erdoğan, türkiye, azerbaycan, ilham aliyev

Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir

01:52 13.11.2021 (güncellendi: 01:53 13.11.2021)
© AAAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
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Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi"nde konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili olarak "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur" ifadelerini kullandı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Yeşil Teknolojiler ve Dijital Çağda Akıllı Şehirler" temasıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda gerçekleştirilen Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde konuştu.
Türkiye'nin Türk Konseyi dönem başkanlığını başarıyla yürüteceğini ifade eden Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti. Türkiye, sadece bölgede değil, küresel anlamda da tüm dünyada büyük bir güç olduğunu ortaya koydu. Tüm dünyada artık Türkiye'nin gücü tanınıyor. Hem siyasi hem askeri gücünden bahsediyoruz ve dünyada hiçbir ülke yok ki Türkiye'nin bu gücünün farkında olmasın.
Aliyev, "Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir. Onun sayesinde Türkiye dünyada bir güç merkezine dönüşmüş, söz sahibi olmuştur. Bize güç veren Türkiye’nin güçlenmesidir. Bu nedenle her birimiz Erdoğan’a minnettar olmalıyız" ifadelerini kullandı
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