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https://tr.sputniknews.com/20211113/bacadan-binaya-girdi-girdigi-yerde-sikisinca-yardimina-itfaiye-ekipleri-yetisti-1050771574.html
Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Elazığ’da şüpheli bir şahıs kedi gibi girdiği binanın bacasında sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti, sıkışan şüpheli, kurtarılarak sağlık ekiplerine... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T18:35+0300
2021-11-13T18:35+0300
yaşam
türkiye
itfaiye
ataşehir
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Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. İHA'nın aktardığı haberde, M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3’ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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türkiye, itfaiye, ataşehir

Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti

18:35 13.11.2021
© İHABacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Bacadan binaya girdi, girdiği yerde sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© İHA
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Elazığ’da şüpheli bir şahıs kedi gibi girdiği binanın bacasında sıkışınca yardımına itfaiye ekipleri yetişti, sıkışan şüpheli, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay, Ataşehir Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi.
İHA'nın aktardığı haberde, M.Ü. isimli şüpheli bir binanın baca kısmından içeri girdi. Burada sıkışan şüphelinin seslerini duyan ev sahipleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, vatandaşın çatı kısmından girdiği bacayı inceleyerek şüphelinin 3’ncü katın lavabo kısmında olduğunu belirledi.
Evin içerisine giren itfaiye ekipleri, darbeli matkap ile evin lavabosunun duvarını kırarak şüpheliyi sıkıştığı yerden kurtararak olay yerinde hazır halde bekleyen polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. Şüpheli sıkıştığı yerde vücudunda oluşan yaralanmalardan dolayı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
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