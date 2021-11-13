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Bahçeli: Akli dengesi bozuk bahanelerinin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum
Bahçeli: Akli dengesi bozuk bahanelerinin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır şekilde... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:51+0300
2021-11-13T17:52+0300
politika
devlet bahçeli
cinayet
başak cengiz
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MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından Başak Cengiz cinayetiyle ilgili olarak açıklama yaptı.Bahçeli, "Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum'' ifadesine yer verdi.MHP lideri, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir" dedi.''Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesinin herkesin tüylerini diken diken etmiştir'' diyen Bahçeli, süreci yakından takip edeceklerini vurguladı ve Cengiz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20211112/samuray-kiliciyla-basak-cengizi-olduren-can-goktug-bozun-fotografi-ortaya-cikti-1050742490.html
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devlet bahçeli, cinayet, başak cengiz

Bahçeli: Akli dengesi bozuk bahanelerinin cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum

17:51 13.11.2021 (güncellendi: 17:52 13.11.2021)
© İHAMHP lideri Devlet Bahçeli
MHP lideri Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul'da hiç tanımadığı bir kişi tarafından samuray kılıcıyla katledilen mimar Başak Cengiz'in katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini ve bunun takipçisi olacağını söyledi.
MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından Başak Cengiz cinayetiyle ilgili olarak açıklama yaptı.
Bahçeli, "Akli dengesi bozuk bahanelerinin işlenen cinayeti perdelemesine müsaade edilmemesini ümit ediyorum'' ifadesine yer verdi.
MHP lideri, "Kadınlarımıza, kızlarımıza, çocuklarımıza yönelik her neviden saldırı ve şiddet toplumsal huzur ve sükûnetimizi tehdit etmektedir" dedi.
''Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla katledilmesinin herkesin tüylerini diken diken etmiştir'' diyen Bahçeli, süreci yakından takip edeceklerini vurguladı ve Cengiz ailesine başsağlığı dileklerini iletti.
can Göktuğ boz - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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