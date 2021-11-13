Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu bize neyin hesabını soracaksın?

“Bizler iddianın peşindeyiz. Etrafımızdaki coğrafyayı ateş çemberine çevirenlere karşı iddianın peşindeyiz. Yıllardan beri vesayet ile ülkemizi yönetmeye çalışıp ta siz kimsiniz ki bu ülkeyi idare edeceksiniz deyip bize parmak sallayanlara karşı bir iddianın peşindeyiz. Bizim kılık kıyafetimize, bizim inancımıza, bizim değerlerimize karışıp bizi küçük düşürmeye çalışanlara, bize Amerika’dan ve Avrupa’dan parmak sallayanlara karşı bir iddianın, bir idealin peşindeyiz. Biz sadece iddia olmak için bir mücadele yapan bir anlayışın temsilcileri değiliz. Bizim iddiamız farklıdır. Biz, evet bu coğrafyanın bütün değerlerini, bu coğrafyanın bütün zenginliklerini, bu coğrafyanın geride bırakılmış bütün emanetlerini burada Biga meydanında söylüyorum. Dünyaya nakşetmekle mükellefiz. Dünyaya anlatma mükellefiz. Ve dahi ülkemi ve dahi milletimi dünyanın, dünyaya sözü hüküm olarak geçen bir milleti haline getirme iddiasının sahibiyiz. Altını çizerek söylüyorum. Biz buraya çıkarak milletimize namus sözü veriyoruz. Sözümüz namus sözüdür. 21. yüzyılın parlayan ülkesi Türkiye olacaktır."