Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211113/bakan-soylu-millet-2023te-kilicdaroglunu-da-zihniyetini-de-tarihe-gomecektir-1050759457.html
Bakan Soylu: Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir
Bakan Soylu: Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerini siyasi kazanım olarak görmemek gerektiğini belirterek, "Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T03:18+0300
2021-11-13T03:18+0300
dünya
ak parti
chp
kemal kılıçdaroğlu
kanal istanbul
süleyman soylu
düzce
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050759363_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b6de33aadb221fbb8b799226c9bd4642.jpg
Düzce'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partililere hitap etti.Mücadele ederken sayının değil inancın önemli olduğunu dile getiren Soylu, "Ekonomik büyüklük önemli değil, etrafımızdaki coğrafyanın ve bize inanan, güvenen bütün insanların duası önemli. Onların bize kurdukları pusular, oyunlar önemli değil, bizim ne yapacağımız, ortaya ne koyacağımız önemli" ifadelerini kullandı.Soylu, "AK Parti teşkilatı 21. asrın başından itibaren devrimlerin öncüsüdür. Değişim ve dönüşüm yaptıklarına hafiftir. Bu ülkede insanların aklından geçiremeyecekleri zihniyet devrimlerini her şeye ve herkese rağmen yapmıştır" şeklinde konuştu.Batı, HDP, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanlarıyla ittifak edenlere bu milletin iktidar vermeyeceğini, karşılarında milli hassasiyetini kaybetmiş muhalefetin olduğunu belirten Soylu, "Biz bütün bu anlayışa, yaptıklarına sesimizi çıkarmaz, '20 yıldır iktidarız, bu millet bize elbette yaptıklarımızın karşısında oyunu verir.' diye bir anlayış içinde olursak, bu ülkeye de bu millete de geçmişimize de son 20 yıldaki devrimlerimize ve yapacaklarımıza da gelecek nesillerimize de yanlış yapmış oluruz." dedi.'AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur'Salgın nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığının apaçık ortada olduğunu anlatan Soylu, "Kanal İstanbul'u yaptırmayacak ya... Hadi şehir hastanelerini kapatacağım de. Bu millet senin aklına teneke takar. Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olmasaydı biz pandemide çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. Bizatihi onun vizyonudur" ifadelerini kullandı.Bakan Soylu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi konusunda açıklama yapan bazı yabancı büyükelçilerle ilgili muhalefetin tavrının görüldüğüne değinerek, şöyle konuştu:İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesine ilişkin Soylu, "Utanıp özür dileyeceğine, 'Milletvekilliğini sona erdirdim, bu adamın siyaset yapma hakkı yoktur, bu bizden değildir.' diyeceğine hep beraber diyet ödüyorlar. 20 yıldır bu ülkeye büyük hizmetler yapan AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur. Bunların saldırıları mahşeri vicdanı zedelemiştir. Kendi içlerindeki kirlilikleri sadece yüzüne değil, ağızlarına da vurmuştur" değerlendirmesinde bulundu."2023 sadece 2023 değildir, 2053'tür, 2071'dir. 1071'dir, 1453'tür, 1923'tür. Eğer 2023'ü sadece seçim kazanma olarak görürsek yanlışa düşeriz" diyen Soylu, şunları kaydetti:Bakan Soylu, AK Parti'ye herkesi davet etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu sadece bizim meselemiz, Türkiye'nin meselesi değil, bu bölgenin huzurudur, bu dünyanın çıkış yoludur, buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmez, bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler 100 yılda, 150 yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, anlatacak Tayyip Erdoğan ile 2023'te zafer bizim sorumluluğumuzdur" dedi.
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050759363_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7efc43b887599dbe17469b6a0ceced33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, kanal istanbul, süleyman soylu, düzce

Bakan Soylu: Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir

03:18 13.11.2021
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2023 seçimlerini siyasi kazanım olarak görmemek gerektiğini belirterek, "Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır ve tarihe Kılıçdaroğlu'nu da onun zihniyetini de gömecektir." dedi.
Düzce'deki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partililere hitap etti.
Mücadele ederken sayının değil inancın önemli olduğunu dile getiren Soylu, "Ekonomik büyüklük önemli değil, etrafımızdaki coğrafyanın ve bize inanan, güvenen bütün insanların duası önemli. Onların bize kurdukları pusular, oyunlar önemli değil, bizim ne yapacağımız, ortaya ne koyacağımız önemli" ifadelerini kullandı.
Soylu, "AK Parti teşkilatı 21. asrın başından itibaren devrimlerin öncüsüdür. Değişim ve dönüşüm yaptıklarına hafiftir. Bu ülkede insanların aklından geçiremeyecekleri zihniyet devrimlerini her şeye ve herkese rağmen yapmıştır" şeklinde konuştu.
Batı, HDP, FETÖ ve yeminli Türkiye düşmanlarıyla ittifak edenlere bu milletin iktidar vermeyeceğini, karşılarında milli hassasiyetini kaybetmiş muhalefetin olduğunu belirten Soylu, "Biz bütün bu anlayışa, yaptıklarına sesimizi çıkarmaz, '20 yıldır iktidarız, bu millet bize elbette yaptıklarımızın karşısında oyunu verir.' diye bir anlayış içinde olursak, bu ülkeye de bu millete de geçmişimize de son 20 yıldaki devrimlerimize ve yapacaklarımıza da gelecek nesillerimize de yanlış yapmış oluruz." dedi.
'AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur'
Salgın nedeniyle dünya genelinde ekonomik sıkıntı yaşandığının apaçık ortada olduğunu anlatan Soylu, "Kanal İstanbul'u yaptırmayacak ya... Hadi şehir hastanelerini kapatacağım de. Bu millet senin aklına teneke takar. Tayyip Erdoğan'ın vizyonu olmasaydı biz pandemide çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalırdık. Bizatihi onun vizyonudur" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliye edilmesi konusunda açıklama yapan bazı yabancı büyükelçilerle ilgili muhalefetin tavrının görüldüğüne değinerek, şöyle konuştu:
"Siyasete dönüp '2023'ten sonra bunun hesabını size soracağız.' diye bize tehdit savurduklarını hep beraber gördük. Neyin hesabını soracaksın? Sen PKK'yla koyun koyuna girmişsin, onun hesabını mı soracaksın? Türkiye'ye, Tayyip Erdoğan'a, terörü bitirdin, sınır ötesinde PKK'ya PYD'ye, DEAŞ'a nefes aldırmıyorsun, onun hesabını mı soracaksın? Doğu Akdeniz'e Türkiye'yi, bu milleti ortak ettin, bunun hesabını mı soracaksın? Azerbaycan'da haksızlığı ortadan kaldırıp Karabağ'da Azerbaycan bayrağı dikildi, onun hesabını mı soracaksın? Ayasofya'nın hesabını mı soracaksın? İnsansız hava aracının mı hesabını soracaksın?"
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyine küfür etmesine ilişkin Soylu, "Utanıp özür dileyeceğine, 'Milletvekilliğini sona erdirdim, bu adamın siyaset yapma hakkı yoktur, bu bizden değildir.' diyeceğine hep beraber diyet ödüyorlar. 20 yıldır bu ülkeye büyük hizmetler yapan AK Parti karşısındaki iftiraları gayretullaha dokunmuştur. Bunların saldırıları mahşeri vicdanı zedelemiştir. Kendi içlerindeki kirlilikleri sadece yüzüne değil, ağızlarına da vurmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
"2023 sadece 2023 değildir, 2053'tür, 2071'dir. 1071'dir, 1453'tür, 1923'tür. Eğer 2023'ü sadece seçim kazanma olarak görürsek yanlışa düşeriz" diyen Soylu, şunları kaydetti:
"2023 seçimlerinde bunlara tarihi bir hezimet sunmak namusumuzdur. Tarihi hezimet alacaklar. Ben millette bunu görüyorum. Arkadaşlarımızın çalışma azminde bunu görüyorum. Biz daha yeni başladık. İnsanlıktan uzaklaşan, paraya tapanlara, Batı'ya tapanlara söyleyecek sözlerimiz var. Sadece hesabımız siyasi olmaz. Şu yetimler var ya dünya coğrafyasında yetim bıraktıkları... Diyarbakır anneleri var ya 8-10 yaşındaki çocukları ellerinden alarak dağa getirip eline silah verdikleri... Hesap sadece siyasi hesap olmaz. Bu hesabı millet 2023'te kapatacaktır ve Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir. Siyasetten biraz anlıyorsam 2023'te seçim akşamı, Kılıçdaroğlu'nun evden çıkıp partisine gidecek yüzü kalmayacaktır."
Bakan Soylu, AK Parti'ye herkesi davet etmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Bu sadece bizim meselemiz, Türkiye'nin meselesi değil, bu bölgenin huzurudur, bu dünyanın çıkış yoludur, buna inanın ne olursunuz. Bir daha Tayyip Erdoğan gibi bir lider gelmez, bunu çok net söylüyorum. Böyle liderler 100 yılda, 150 yılda bir gelir. Biz fırsatı yakalamışız. Bu fırsatla dünyaya sözümüzü söyleyecek, anlatacak Tayyip Erdoğan ile 2023'te zafer bizim sorumluluğumuzdur" dedi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
03:26Bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de
03:18Bakan Soylu: Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir
03:00Macron: Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan çekmeli
02:49ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı
02:31Aurus gökyüzüne çıkacak: ‘Putin’in limuzinin’ markası altında VIP uçak üretilecek
02:20Rusya: Emisyonların azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasından endişeliyiz
02:08Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
01:52Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
01:48A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
01:36Rus bilim insanları İHA’lara karşı elektrikli kubbe icat etti
01:24Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
01:17Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
01:11Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasıyla sinema alanında ortak bildiri imzalandı
01:10Rusya: Norveç’in Svalbard'daki askeri faaliyeti endişe verici
00:57ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
00:57Ozan Tufan, A Milli Takım idmanında sakatlandı
00:51Stefan Kuntz: Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız
00:44Lavrov’dan Batı’nın düşmanca adımlarına asimetrik karşılık sözü
00:29Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
00:22Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı