Barışmak için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu.İHA'nın haberine göre kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.
Diyarbakır’da daha önce aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için buluştukları kıraathane içerisinde anlaşamayınca tartıştılar. Yaşanan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesinde bulunan bir kıraathanede meydana gelen olayda, aralarında daha önce bilinmeyen bir nedenden dolayı husumet bulunan iki grup barışmak için kıraathanede buluştu.
İHA'nın haberine göre kıraathane içerisinde bir süre görüşen iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma sırasında grup içerisinde bulunan bazı kişilerin bellerinden çıkardıkları tabancayla birbirlerine ateş etmesiyle ortalık bir anda savaş alanına döndü.
Silah sesleri üzerine kıraathanede oturan diğer müşteriler sağa sola kaçmaya başlarken, haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.
Olay yerine kısa sürede gelen polisin, tarafları ayırmasıyla kavga sona ererken, yaşanan silahlı kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, bölgede çalışma yapan polis, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlattı.