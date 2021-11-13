https://tr.sputniknews.com/20211113/blinkenden-abdnin-muttefiklerine-suriyeyle-normallesmeden-vazgecme-cagrisi-1050758578.html

Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı

Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelere Suriye’nin resmi hükümetiyle ilişkileri normalleştirmeden vazgeçme çağrısında bulundu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T02:08+0300

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dünya

abd

suriye

ürdün

bae

antony blinken

birleşik arap emirlikleri (bae)

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ABD müttefiki ülkelerin temsilcilerinin Şam ziyaretlerine karşı çıkan Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz. Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz ve dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuştu.Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.

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suriye

ürdün

bae

birleşik arap emirlikleri (bae)

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abd, suriye, ürdün, bae, antony blinken, birleşik arap emirlikleri (bae)