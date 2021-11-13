https://tr.sputniknews.com/20211113/blinkenden-abdnin-muttefiklerine-suriyeyle-normallesmeden-vazgecme-cagrisi-1050758578.html
Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelere Suriye’nin resmi hükümetiyle ilişkileri normalleştirmeden vazgeçme çağrısında bulundu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T02:08+0300
2021-11-13T02:08+0300
2021-11-13T02:08+0300
dünya
abd
suriye
ürdün
bae
antony blinken
birleşik arap emirlikleri (bae)
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ABD müttefiki ülkelerin temsilcilerinin Şam ziyaretlerine karşı çıkan Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz. Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz ve dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuştu.Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.
https://tr.sputniknews.com/20211112/urdun-disisleri-bakani-sefadi-suriye-ile-yakinlasmadan-once-abd-ile-gorustuk-1050741002.html
suriye
ürdün
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
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abd, suriye, ürdün, bae, antony blinken, birleşik arap emirlikleri (bae)
Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelere Suriye’nin resmi hükümetiyle ilişkileri normalleştirmeden vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD müttefiki ülkelerin temsilcilerinin Şam ziyaretlerine karşı çıkan Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz. Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz ve dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuştu.
Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.