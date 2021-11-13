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Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelere Suriye’nin resmi hükümetiyle ilişkileri normalleştirmeden vazgeçme çağrısında bulundu. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
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dünya
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suriye
ürdün
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ABD müttefiki ülkelerin temsilcilerinin Şam ziyaretlerine karşı çıkan Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz. Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz ve dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuştu.Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.
https://tr.sputniknews.com/20211112/urdun-disisleri-bakani-sefadi-suriye-ile-yakinlasmadan-once-abd-ile-gorustuk-1050741002.html
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abd, suriye, ürdün, bae, antony blinken, birleşik arap emirlikleri (bae)

Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı

02:08 13.11.2021
© REUTERS / Olivier DoulieryAntony Blinken
Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Olivier Douliery
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, müttefik ülkelere Suriye’nin resmi hükümetiyle ilişkileri normalleştirmeden vazgeçme çağrısında bulundu.
ABD müttefiki ülkelerin temsilcilerinin Şam ziyaretlerine karşı çıkan Blinken, “Bu ziyaretlerin ve toplantıların yolladığı sinyallerden endişe duyuyoruz. Tüm ortaklarımızı, Esad rejiminin işlediği ve işlemeye devam ettiği suçları hatırlamaya davet ediyorum. Normalleşmeyi desteklemiyoruz ve dostlarımızı ve ortaklarımızı bunu dikkate almaya çağırıyoruz” diye konuştu.
Son dönemde BAE ve Ürdün, Suriye'yle ilişkilerini normalleştirme yoluna gitmişti ve halihazırda Suriye'nin yeniden Arap Birliği'ne dönmesi gündemde.
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2021
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