https://tr.sputniknews.com/20211113/bosna-hersekteki-kaybolan-turk-vatandasi-icin-arama-kurtarma-ekibi-gonderildi-1050757950.html

Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

bosna hersek

milli savunma bakanlığı

türk

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.

türkiye

bosna hersek

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bosna hersek, milli savunma bakanlığı, türk