Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211113/bosna-hersekteki-kaybolan-turk-vatandasi-icin-arama-kurtarma-ekibi-gonderildi-1050757950.html
Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı... 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T01:17+0300
2021-11-13T01:17+0300
türkiye
bosna hersek
milli savunma bakanlığı
türk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050757924_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_66edb1b434e07c09c8b75eb2b0cbb532.jpg
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.
türkiye
bosna hersek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050757924_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_8e2cae1d2c55c3412df18d7ec45439b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bosna hersek, milli savunma bakanlığı, türk

Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi

01:17 13.11.2021
© MSBMSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.
MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© MSB
Abone ol
MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:52Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
01:48A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
01:36Rus bilim insanları İHA’lara karşı elektrikli kubbe icat etti
01:24Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı
01:17Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
01:11Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, Türk dünyasıyla sinema alanında ortak bildiri imzalandı
01:10Rusya: Norveç’in Svalbard'daki askeri faaliyeti endişe verici
00:57ABD, Eritre Savunma Bakanlığı'nı yaptırım listesine ekledi
00:57Ozan Tufan, A Milli Takım idmanında sakatlandı
00:51Stefan Kuntz: Oynayacağımız maçta ne kadar gol atarsak, başka takımlar üzerine o kadar baskı yaparız
00:44Lavrov’dan Batı’nın düşmanca adımlarına asimetrik karşılık sözü
00:29Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
00:22Beşiktaş Başkanı Çebi: Pjanic'in bonservisini almayı arzu ederiz ama şartlara bağlı
00:22Sokak röportajı sonrası işine son verilen kurye: İşten atıldığımı Whatsapp’tan öğrendim
00:17Eşini arabayla ezip öldüren İbrahim Pişkin: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum
00:11Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. mağlubiyetini yaşadı
00:04Prof. Dr. Saatçi: Kovid-19 salgınından sonra kanser vakalarında artış bekleniyor
DünBakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretimi 10 Kasım'da rekor kırdı
Dün'AFAD Acil' mobil uygulaması kullanıma açıldı
DünF1 Brezilya Grand Prix'sinde sıralama turlarının galibi Hamilton