TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
Bosna Hersek'te kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma ekibi gönderildi
© MSBMSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.
© MSB
MSB, Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağışta kaybolan Türk vatandaşı için arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan askeri uçağın Ankara'dan Saraybosna'ya hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara'dan Saraybosna'ya hareket etti" ifadesi kullanıldı.
Dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’te meydana gelen aşırı yağış neticesinde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma çalışmasına katılacak AFAD personeli ile gerekli araç ve teçhizatı taşıyan uçağımız Etimesgut Havaalanı/Ankara’dan Saraybosna’ya hareket etti. pic.twitter.com/4kcI797xYB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2021