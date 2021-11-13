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https://tr.sputniknews.com/20211113/britney-spears-ozgurlugune-kavustu-1050762224.html
Britney Spears özgürlüğüne kavuştu
Britney Spears özgürlüğüne kavuştu
Ünlü şarkıcı Britney Spears 14 yıl sonra bağımsızlığına kavuştu. Spears'ın kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliği sona erdi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T10:57+0300
2021-11-13T10:57+0300
dünya
britney spears
vasilik
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Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul edildi. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen sona erdi.Britney Spears kararın sevinçle karşıladı. Sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düştü.Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
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britney spears, vasilik

Britney Spears özgürlüğüne kavuştu

10:57 13.11.2021
© REUTERS / Eduardo MunozBritney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde
Britney Spears, 2016 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz
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Ünlü şarkıcı Britney Spears 14 yıl sonra bağımsızlığına kavuştu. Spears'ın kişisel hayatını ve parasını kontrol eden babasının vasiliği sona erdi.
Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi yargıç tarafından kabul edildi. Baba Jamie Spears'ın vasiliği 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen sona erdi.

Britney Spears kararın sevinçle karşıladı. Sosyal medya hesabından mahkeme önünde bekleyen hayranlarının görüntülerini paylaşan ünlü şarkıcı, paylaşımına "Sanırım günün kalanında ağlayacağım! Şimdiye kadarki en iyi gün" notunu düştü.
Britney Spears'ın mal varlığı ve kararları, 2007 yılında geçirdiği psikolojik rahatsızlığın ardından babası Jamie Spears'ın kontrolüne geçmişti. Bu durumun sona erdirilmesi için mahkemeye başvuran ünlü şarkıcı, süreci "köleliğin sona ermesi" olarak nitelendiriyordu.
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