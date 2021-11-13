https://tr.sputniknews.com/20211113/camilerde-sosyal-mesafe-kurali-kaldirilarak-normal-saf-duzeninde-namaz-kilinmaya-baslandi-1050768638.html

Camilerde sosyal mesafe kuralı kaldırılarak normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Camilerde sosyal mesafe kuralı kaldırılarak normal saf düzeninde namaz kılınmaya başlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan müftülüklere gönderilen yazı ile camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyarak yan yana saf tutarak namaz kıldı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T16:23+0300

2021-11-13T16:23+0300

2021-11-13T16:23+0300

yaşam

diyanet işleri başkanlığı

namaz

sosyal mesafe

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda camilerde ve mescitlerde kılınan farz namazları normal saf düzeninde kılınmaya başlandı.Edirne'de başta selatin camilere gelen müminler temizlik ve maske kurallarına uyup yan yana saf tuttu.Edirne Müftüsü Alettin Bozkurt, AA muhabirine, camilerde normal saf düzenine geçildiğini söyledi.Camilere gelen cemaatin tedbirlere uyduğunu belirten Bozkurt, "Allah'a şükürler olsun normal saf düzenine geçtik. Maske ve hijyen kurallarına dikkat edilecek şekilde namazlarımız eda edilecek. Eskiden olduğu gibi saf düzenine geçiyoruz. Yüce Rabb'imiz bugünleri bize gösterdi. İnşallah bir daha bu durumlarla karşılaşmayız." ifadesini kullandı.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın imzasıyla cami ve mescitlerdeki saf düzenine ilişkin bir yazı gönderilmişti. Yazıda, toplumun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmasının göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilmişti.Ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılandığı vurgulanan açıklamada, "Temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazları normal saf düzenine göre eda edilebilecek." ifadeleri yer almıştı.

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diyanet işleri başkanlığı, namaz, sosyal mesafe