Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü

”Çok haklı galibiyet aldılar, bizden üstünlerdi. Kafamda kırmızı kart pozisyonu soru işareti olarak kaldı. Direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum benim gördüğüm açıdan. Bu yanlış anlaşılmasın, bizden daha iyilerdi. Bu durum skoru nasıl değiştirebilirdi bilemiyorum. Türkiye’yi performansı açısından tebrik ediyorum."