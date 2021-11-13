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Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü
Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye’nin çok haklı bir galibiyet aldığını belirterek, "Türkiye bizden üstündü" dedi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T23:04+0300
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spor
türkiye
2022 dünya kupası
cebelitarık
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Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye’ye 6-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye’yi aldıkları galibiyet için tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
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türkiye, 2022 dünya kupası, cebelitarık

Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas: Türkiye bizden üstündü

23:04 13.11.2021
© DHADünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye’ye 6-0 mağlup oldu.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye’ye 6-0 mağlup oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© DHA
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Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye’nin çok haklı bir galibiyet aldığını belirterek, "Türkiye bizden üstündü" dedi.
Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 9. maçında Cebelitarık deplasmanda Türkiye’ye 6-0 mağlup oldu.
Karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cebelitarık Teknik Direktörü Julio Ribas, Türkiye’yi aldıkları galibiyet için tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:
”Çok haklı galibiyet aldılar, bizden üstünlerdi. Kafamda kırmızı kart pozisyonu soru işareti olarak kaldı. Direkt kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum benim gördüğüm açıdan. Bu yanlış anlaşılmasın, bizden daha iyilerdi. Bu durum skoru nasıl değiştirebilirdi bilemiyorum. Türkiye’yi performansı açısından tebrik ediyorum."
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