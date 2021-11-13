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https://tr.sputniknews.com/20211113/ekvadorda-cezaevinde-cikan-catismalarda-51-mahkum-hayatini-kaybetti-1050772166.html
Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 51 mahkum hayatını kaybetti
Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 51 mahkum hayatını kaybetti
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 51 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T19:10+0300
2021-11-13T19:10+0300
dünya
olağanüstü hal
ekvador
cezaevi
isyan
çatışma
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Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.Çatışmalarda şimdiye kadar 51 mahkum yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Cezaevinden silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.Cezaevinde olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda asker ve polis görevlendirildi. Yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.Yetkililerin gün içinde olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı ileri sürülüyor.Olağanüstü hal ilan edilmiştiDevlet Başkanı Guillermo Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne 'olağanüstü hal' ilan edildiğini duyurmuştu.Ekvador'da cezaevi sorunuYaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211027/ekvadorda-hukumetin-planladigi-ekonomik-reformlar-protesto-edildi-18-kisi-gozaltina-alindi-1050214007.html
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olağanüstü hal, ekvador, cezaevi, isyan, çatışma

Ekvador'da cezaevinde çıkan çatışmalarda 51 mahkum hayatını kaybetti

19:10 13.11.2021
© REUTERSEkvador'da cezaevi isyanı
Ekvador'da cezaevi isyanı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
© REUTERS
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, cezaevinde çıkan isyan ve çatışmalarda ilk belirlemelere göre 51 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ekvador basınında çıkan habere göre, ülkenin güneybatısındaki Guayaquil kentine bağlı Litoral Hapishanesi'nde isyan ve çatışma çıktı.
Çatışmalarda şimdiye kadar 51 mahkum yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Cezaevinden silah ve patlama sesleri duyulmaya devam ediyor.
Cezaevinde olayları kontrol altına almak üzere çok sayıda asker ve polis görevlendirildi. Yapılan aramalarda ciddi miktarda silah ve kesici alet ele geçirildi.
Yetkililerin gün içinde olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Yerel medyaya göre, çatışmanın çeteler arasındaki liderlik mücadelesi ve cezaevi koşullarından kaynaklandığı ileri sürülüyor.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 31 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerde 60 günlüğüne 'olağanüstü hal' ilan edildiğini duyurmuştu.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.
Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda da 80 mahkum hayatını kaybetmişti.
İki ayrı cezaevinde 23 Temmuz'da mahkumlar arasında çıkan çatışmada 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.
En son 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasındaki çatışmada 118 mahkum hayatını kaybetmiş, 80 kişi de yaralanmıştı.
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