https://tr.sputniknews.com/20211113/esini-arabayla-ezip-olduren-ibrahim-piskin-carptigim-kisilerin-esim-oldugunu-bilmiyordum--1050756411.html

Eşini arabayla ezip öldüren İbrahim Pişkin: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum

Eşini arabayla ezip öldüren İbrahim Pişkin: Çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren ve tutuklanan İbrahim... 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

ordu

kadına şiddet

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Ordu'nun Korgan ilçesinde, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin’i kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren ve tutuklanan İbrahim Pişkin'in , savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.Olayın kazayla olduğunu söyleyerek kendini savunan Pişkin, "Ben çarptığım kişinin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Olay kazayla oldu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211111/bosanmak-isteyen-esini-arabayla-ezip-oldurdu-1050712818.html

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ordu, kadına şiddet