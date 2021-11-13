https://tr.sputniknews.com/20211113/fiyati-kirmizi-eti-asti-ciger-tuketimi-6-tondan-2-tona-dustu-1050765689.html

Fiyatı kırmızı eti aştı, ciğer tüketimi 6 tondan 2 tona düştü

Fiyatı kırmızı eti aştı, ciğer tüketimi 6 tondan 2 tona düştü

Şanlıurfa'da kırmızı etteki fiyat artışıyla birlikte ciğere olan talebin azalmasıyla 6 tonluk günlük tüketim miktarı 2 tona düştü. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T14:05+0300

2021-11-13T14:05+0300

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yaşam

kırmızı et

ciğer

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Canlı hayvan kesiminin azalmasıyla ortaya çıkan fiyat artışının tüketimin azalmasının önemli etkeni olduğunu anlatan kebapçı Hasan Çiter, "Ciğerde yaşanan fiyat artışı aldı başını gidiyor, durdurmak imkansız. Bu durum hem bizleri hem de müşterilerimizi etkiliyor. Öyle ki ciğerin fiyatı, eti geçti" diye konuştu.Şanlıurfa’da daha önce günlük 6 ton ciğer tüketildiğini ancak kesimin az olması nedeniyle bunun 2 tona düştüğünü anlatan lokantacı Sinan İkiler, "Günlük ciğer tüketimi üçte bire düştü. Bu da fiyatın yükselmesi ve ciğere talebi azalttı" dedi.İzzettin Saldırıcı ise ciğerin kilosunun 100 liraya ulaştığına dikkat çekerek, "Şu an kuzu ciğerin kilogram fiyatı 100 lira. Canlı hayvan fiyatının yüksek olması nedeniyle kesim az yapıldığından fiyatlarda artış yaşanıyor. Etin kilosu 75 lira ama ciğer 100 liradan satılıyor. Eskiden et pahalı olduğu için herkes ciğeri tercih ediyordu. Ama artık ciğer kebabı lüks oldu" diye konuştu.

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kırmızı et, ciğer