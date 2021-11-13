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https://tr.sputniknews.com/20211113/hatayda-askeri-arac-devrildi-7-yarali-1050770921.html
Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda bir askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T17:56+0300
2021-11-13T17:56+0300
2021-11-13T17:56+0300
türkiye
hatay
reyhanlı
kaza
askeri araç
şarampol
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Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden şarampole devrildi.Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı.Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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hatay, reyhanlı, kaza, askeri araç, şarampol
Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı
Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda bir askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi.
Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden şarampole devrildi.
Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen
7 asker yaralandı.
Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.
Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.