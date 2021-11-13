https://tr.sputniknews.com/20211113/hatayda-askeri-arac-devrildi-7-yarali-1050770921.html

Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Hatay'da askeri araç devrildi: 7 yaralı

Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden askeri konvoyda bir askeri araç kaza yaparak şarampole devrildi. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

reyhanlı

kaza

askeri araç

şarampol

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Hatay'da Suriye sınırına komşu olan Reyhanlı ilçesinden Antakya istikametine giden şarampole devrildi.Devrilen araçta bulunan ve kimlikleri henüz netleşmeyen 7 asker yaralandı.Yaralanan askerlerden ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, 5 askerin hayati tehlikelerinin olmadığı ifade edildi.Yaralı askerler olay yerine gelen ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma kaza bölgesinde geniş çaplı güvenlik önlemi alırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

hatay

reyhanlı

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hatay, reyhanlı, kaza, askeri araç, şarampol