https://tr.sputniknews.com/20211113/hatayda-cimento-deposunda-patlama-3-isci-yaralandi-1050756912.html

Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı

Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı

Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T00:29+0300

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türkiye

hatay

iskenderun

işçi

fabrika

çimento

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211109/kastamonuda-is-makinesinin-icine-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1050603612.html

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hatay, iskenderun, işçi, fabrika, çimento