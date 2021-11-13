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Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı
Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T00:29+0300
2021-11-13T00:29+0300
2021-11-13T00:30+0300
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iskenderun
işçi
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çimento
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211109/kastamonuda-is-makinesinin-icine-dusen-isci-hayatini-kaybetti-1050603612.html
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hatay, iskenderun, işçi, fabrika, çimento
Hatay'da çimento deposunda patlama: 3 işçi yaralandı 00:29 13.11.2021 (güncellendi: 00:30 13.11.2021)
Hatay'da bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir inşaatın çimento deposunda meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.
Doktorlar Caddesi'nde bulunan bir inşaatın çimento deposunda yüksek basınç nedeniyle patlama meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 3 işçi, yapılan ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken, patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.