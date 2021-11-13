https://tr.sputniknews.com/20211113/hepsiburada-ile-facebooktan-reklam-isbirligi-1050760662.html

Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği

Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği

Hepsiburada, küçük ve orta büyüklükteki girişimlere özel bir reklam platformu kurulması için Facebook ile anlaştı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-13T05:02+0300

2021-11-13T05:02+0300

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ekonomi

facebook

reklam

hepsiburada

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Hepsiburada, 10 bin KOBİ’yi desteklemek için Facebook ile birlikte ortak performans reklamcılık platformu oluşturacaklarını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sosyal medya reklam platformu Managed Partner Ads (MPA) Hepsiburada’nın küçük ve orta büyüklükteki girişimlerine özel bir platform olacak.Dünya'nın haberine göre platform KOBİ’lerin Facebook ve Instagram’da hedefli reklamlar yayınlamalarını sağlayacak.Açıklamada, platformun hedefinin Hepsiburada’da ürün satışı yapan KOBİ’lerin internet trafiklerini 10 kat artırmalarını sağlamak olduğu ifade edildi.Facebook işbirliği ile platformu üzerinden satış yapan üye KOBİ’ler ve paydaşlarına bu muazzam yeni nesil reklam desteğini sunan Hepsiburada, şimdiden 10 bine yakın üyesinin kullanımına sunulan 3 Kasım’da uygulamaya sokulacak ‘Managed Partner Ads (MPA)’ yani ‘İş ortağı Yönetimli Reklam’ platformuna özel, 31 Aralık’a kadar bu platformu kullanacak üyelerine bireysel olarak 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL’lik bütçe desteği de sağlayacak.

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facebook, reklam, hepsiburada