Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211113/hepsiburada-ile-facebooktan-reklam-isbirligi-1050760662.html
Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği
Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği
Hepsiburada, küçük ve orta büyüklükteki girişimlere özel bir reklam platformu kurulması için Facebook ile anlaştı. 13.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-13T05:02+0300
2021-11-13T05:02+0300
ekonomi
facebook
reklam
hepsiburada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050760637_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_4047f07639ecf5418996eb9efa0300e3.jpg
Hepsiburada, 10 bin KOBİ’yi desteklemek için Facebook ile birlikte ortak performans reklamcılık platformu oluşturacaklarını duyurdu.Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sosyal medya reklam platformu Managed Partner Ads (MPA) Hepsiburada’nın küçük ve orta büyüklükteki girişimlerine özel bir platform olacak.Dünya'nın haberine göre platform KOBİ’lerin Facebook ve Instagram’da hedefli reklamlar yayınlamalarını sağlayacak.Açıklamada, platformun hedefinin Hepsiburada’da ürün satışı yapan KOBİ’lerin internet trafiklerini 10 kat artırmalarını sağlamak olduğu ifade edildi.Facebook işbirliği ile platformu üzerinden satış yapan üye KOBİ’ler ve paydaşlarına bu muazzam yeni nesil reklam desteğini sunan Hepsiburada, şimdiden 10 bine yakın üyesinin kullanımına sunulan 3 Kasım’da uygulamaya sokulacak ‘Managed Partner Ads (MPA)’ yani ‘İş ortağı Yönetimli Reklam’ platformuna özel, 31 Aralık’a kadar bu platformu kullanacak üyelerine bireysel olarak 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL’lik bütçe desteği de sağlayacak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050760637_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_b650ab19e2afd74386d6b54eedd21224.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
facebook, reklam, hepsiburada

Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği

05:02 13.11.2021
Hepsiburada
Hepsiburada - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
Abone ol
Hepsiburada, küçük ve orta büyüklükteki girişimlere özel bir reklam platformu kurulması için Facebook ile anlaştı.
Hepsiburada, 10 bin KOBİ’yi desteklemek için Facebook ile birlikte ortak performans reklamcılık platformu oluşturacaklarını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sosyal medya reklam platformu Managed Partner Ads (MPA) Hepsiburada’nın küçük ve orta büyüklükteki girişimlerine özel bir platform olacak.
Dünya'nın haberine göre platform KOBİ’lerin Facebook ve Instagram’da hedefli reklamlar yayınlamalarını sağlayacak.
Açıklamada, platformun hedefinin Hepsiburada’da ürün satışı yapan KOBİ’lerin internet trafiklerini 10 kat artırmalarını sağlamak olduğu ifade edildi.
Facebook işbirliği ile platformu üzerinden satış yapan üye KOBİ’ler ve paydaşlarına bu muazzam yeni nesil reklam desteğini sunan Hepsiburada, şimdiden 10 bine yakın üyesinin kullanımına sunulan 3 Kasım’da uygulamaya sokulacak ‘Managed Partner Ads (MPA)’ yani ‘İş ortağı Yönetimli Reklam’ platformuna özel, 31 Aralık’a kadar bu platformu kullanacak üyelerine bireysel olarak 500 TL olmak üzere toplamda 5 milyon TL’lik bütçe desteği de sağlayacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
05:34HDP'li Koçyiğit: Hiçbir bakanlığın bütçesinde kadınlar yok
05:22Erzurum Valisi Memiş'ten kemer takmayan sürücüye: Şimdilik seni affediyorum
05:12Yeni kurulan Pekin Borsası 15 Kasım'da işlemlere başlayacak
05:02Hepsiburada ile Facebook'tan reklam işbirliği
04:4031 sağlık çalışanı gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
04:34Sağlık Bakanlığı'na tabip, diş tabibi ve eczacı atanacak
04:19Hepsiburada hissesinde bir günde yüzde 35 düşüş
03:59Barışmak için bir araya gelen iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır 4 yaralı
03:44Yaralılara yardım için koştu, başka bir aracın altında kaldı
03:26İstanbul dahil 7 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırıldı
03:18Bakan Soylu: Millet 2023'te Kılıçdaroğlu'nu da zihniyetini de tarihe gömecektir
03:00Macron: Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan çekmeli
02:49ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın danışmanı Bannon'a 'Kongreyi tahkir' suçlamasıyla dava açtı
02:31Aurus gökyüzüne çıkacak: ‘Putin’in limuzinin’ markası altında VIP uçak üretilecek
02:20Rusya: Emisyonların azaltılması konusunda COP26’da fikir birliği olmamasından endişeliyiz
02:08Blinken’den ABD’nin müttefiklerine Suriye’yle normalleşmeden vazgeçme çağrısı
01:52Aliyev: Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Türk dünyasının lideridir
01:48A Haber'in 'Dolar 10 lira olcak diyen ekonomistler nerede?' haberine Özgür Demirtaş'tan cevap
01:36Rus bilim insanları İHA’lara karşı elektrikli kubbe icat etti
01:24Kayseri'de akaryakıt istasyonundaki marketten bıçak tehdidiyle 3 bin lira çalındı